Eduardo Cretton (UDI) pide mayor coordinación en el oficialismo: "No podemos llegar divididos a la elección municipal"

El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretton, abordó el escenario político tras el aplazamiento de la votación final del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado, defendió el contenido de la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo y llamó al oficialismo a fortalecer su coordinación de cara a los próximos desafíos legislativos y electorales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario lamentó que el proyecto no pudiera ser despachado a ley esta semana debido a la ausencia de senadores durante la votación y sostuvo que la principal responsabilidad de los legisladores es concurrir a las sesiones.

“El trabajo de los parlamentarios, para lo que nos elige la ciudadanía, es para legislar. Y legislar un proyecto de ley tan importante como el de Reconstrucción Nacional es nuestra obligación. (…) La primera obligación de los diputados y de los senadores es estar presentes en la sala cuando hay que votar proyectos de esta magnitud”, afirmó.

Además, y en esa línea, añadió que comparte las críticas del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, respecto a la coordinación del Ejecutivo. “Comparto con el diputado Alessandri que, efectivamente, acá faltó una mayor coordinación por parte del Gobierno de preocuparse de que estuvieran presentes los votos”.

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Sin embargo, Cretton también cuestionó el actuar de la oposición durante la discusión de la iniciativa, particularmente respecto del mecanismo de compensación a los municipios. “La oposición quería votar en contra un artículo que ellos mismos levantaron durante toda la tramitación del proyecto. (…) Ya se había aprobado gran parte de la reforma y había un ánimo de infringirle simplemente una derrota al Gobierno. Yo creo que esa es la política que no nos hace bien”.

Consultado sobre la implementación del proyecto, el diputado sostuvo que el verdadero examen comenzará una vez que entren en vigencia las medidas contempladas en la reforma. “El gran desafío de esta reforma es que no sea simplemente que muestre mejoras en las cifras, sino que esas mejoras efectivamente se traduzcan en una mejor calidad de vida para los chilenos comunes y corrientes”, aseguró el parlamentario.

En ese sentido, expresó que el foco debe estar puesto en la recuperación del empleo. “Hoy, hay casi un millón de chilenos sin trabajo (…) la agenda legislativa del Gobierno tiene que estar centrada en la emergencia laboral que tenemos”, manifestó Cretton.

Respecto a las dudas sobre el financiamiento estatal y un eventual impacto en las arcas fiscales, defendió que el Ejecutivo cumpla su compromiso de reducir gasto político y burocracia antes que programas sociales. “Acá no va a haber recortes sociales. Lo que va a haber es recorte a la burocracia, al gasto político y a los recursos innecesarios“, sentenció.

Seguridad y las tensiones oficialistas

Otro de los temas abordados fue la tensión al interior del oficialismo durante las últimas semanas. Para Cretton, el Gobierno necesita una coordinación mucho más estrecha entre los partidos que lo respaldan. “No podemos llegar divididos a la elección municipal”, dijo adelantándose a los próximos comicios.

De todas formas, sostuvo que el Presidente José Antonio Kast ha ejercido un liderazgo “fuerte” y “pragmático”, destacando la amplitud de su gabinete, aunque advirtió que existen sectores que siguen privilegiando disputas internas.

“Hay algunos partidos (…) que siguen pensando más bien en la lógica hegemónica del sector”, apuntó. En ese contexto, también aludió a las diferencias surgidas tras declaraciones de Johannes Kaiser.

“A nosotros, desde la UDI, nos da lo mismo quién ponga la música. Lo que nos interesa es que esa música vaya en la dirección correcta, que es sacar adelante la emergencia económica y la emergencia en materia de seguridad”, afirmó, al mismo tiempo en que insistió en la necesidad de consolidar una coalición. “Hay que asumir que tenemos y necesitamos una coalición, o funcionamos con una coalición de facto”, sumó Cretton.

Por otro lado, y como integrante de la Comisión de Seguridad, Cretton también detalló parte de la agenda legislativa del Gobierno en esa materia. Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de Carabineros, mejores incentivos para el ingreso a la institución, el avance de modificaciones a la Ley Naín-Retamal y el aumento de la infraestructura penitenciaria.

“Hoy la principal prioridad creo que es fortalecer nuestras instituciones”, expresó, puntualizando en que la institución policial mantiene alrededor de 12 mil vacantes y que es necesario recuperar su prestigio: “Lo que hay que hacer es que más gente quiera volver a ser carabinero. Es una institución que ha sido tan denostada y tan maltratada en el último tiempo”, afirmó.

Respecto de los resultados del Ejecutivo en materia de seguridad, afirmó que, aunque las cifras muestran avances, el desafío continúa. “En materia de seguridad ninguna cifra es suficiente”, puntualizó

Según indicó, durante el primer semestre de este año se registró una disminución de homicidios, robos violentos e ingresos irregulares al país, además de un aumento en la incautación de drogas.

Finalmente, planteó que uno de los debates pendientes corresponde al eventual apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. “Si hay algo que está pendiente por parte del Ejecutivo en esta discusión es precisamente el rol que podrían eventualmente cumplir las Fuerzas Armadas colaborando con Carabineros, la PDI y el resto de las policías en el control del orden público”, recalcó.

Como ejemplo, recordó la experiencia de La Araucanía durante el estado de excepción constitucional. “Eso cambió la percepción de seguridad de las personas”, cerró.