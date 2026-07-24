Emergencia climática y megarreforma marcan reunión de Kast con líderes oficialistas

El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves una reunión con los presidentes de los partidos del oficialismo en el Palacio de La Moneda. Una cita marcada por dos temas que han tensionado al Ejecutivo durante las últimas horas: el revés en el Senado por la megarreforma y la emergencia climática que afecta a distintas zonas del país.

El encuentro buscó reforzar la coordinación política de la coalición frente a ambos escenarios, esto también en medio de semanas con tensiones en la interna de la derecha. La reunión se produjo apenas un día después de que el gobierno no lograra completar la tramitación de la megarreforma en la Cámara Alta.

El episodio obligó al Ejecutivo a postergar la discusión para después de la semana distrital y abrió cuestionamientos sobre la estrategia política desplegada para asegurar los respaldos necesarios.

Según informó La Tercera, uno de los focos de la conversación fue precisamente la estrategia para retomar la tramitación de la megarreforma, considerada la principal iniciativa económica del Ejecutivo. El revés legislativo dejó en evidencia diferencias dentro del propio oficialismo respecto de algunos aspectos del proyecto, especialmente en materias relacionadas con las compensaciones a los municipios por la rebaja de contribuciones, asunto que terminó afectando el respaldo a la iniciativa.

La cita también estuvo marcada por la emergencia climática que enfrenta el país debido al sistema frontal que ha provocado intensas precipitaciones, cortes de suministro eléctrico y diversas afectaciones en infraestructura.

En este contexto, el gobierno busca mantener alineadas a las colectividades que respaldan la administración de Kast para enfrentar simultáneamente la contingencia climática y la reactivación de la agenda legislativa. La coordinación política adquiere especial relevancia considerando que, tras el traspié en el Senado, el Ejecutivo deberá reconstruir los apoyos necesarios para sacar adelante su principal proyecto de reformas.

La reunión se enmarcó además en una serie de encuentros periódicos impulsados por La Moneda con los partidos oficialistas, con el propósito de mejorar la comunicación política y anticipar eventuales diferencias antes de las votaciones en el Congreso.