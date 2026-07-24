Gobierno presenta indicaciones que modernizan incentivos de Carabineros: “No es un bono, venimos a saldar una deuda”

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes la firma de las indicaciones al proyecto de ley que busca modernizar el sistema de incentivos de Carabineros, extender la carrera funcionaria para los nuevos ingresos y fortalecer la gestión de la institución, en una iniciativa que el Ejecutivo vincula al aumento de la dotación policial.

La propuesta considera un aumento del estipendio para los alumnos de las escuelas de formación, incentivos para la permanencia del personal, la incorporación de funcionarios civiles en labores administrativas para destinar más efectivos a tareas operativas, un plan de renovación de equipamiento y tecnología, y un sistema de control de gestión para optimizar el despliegue policial.

En la ceremonia, realizada en la Plaza de la Constitución, el Mandatario enmarcó la iniciativa en el reconocimiento al trabajo que, a su juicio, ha desempeñado Carabineros durante la emergencia provocada por el sistema frontal. “Fueron ustedes, nuestros Carabineros de Chile, los que sostuvieron con patriotismo y lealtad la seguridad de nuestra nación“, destacó.

Además, señaló que mientras la institución colaboraba en rescates y asistencia a personas aisladas “la seguridad del país nunca estuvo en duda“.

Kast afirmó que las indicaciones buscan entregar un reconocimiento a quienes ingresan a la institución y a quienes desarrollan su carrera en ella. En esa línea, señaló que el Gobierno viene a “saldar una deuda que va mucho más allá de un bono“, porque la propuesta apunta a retribuir “esa vocación, ese esfuerzo y sacrificio que realizan” quienes optan por integrar Carabineros.

A su vez, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, vinculó el proyecto con la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo en materia de seguridad. El secretario de Estado sostuvo que el objetivo “no (es) solamente más carabineros. Los queremos mejor preparados, mejor equipados y mejor protegidos”, por lo que defendió la urgencia de iniciativas como las Reglas de Uso de la Fuerza y la protección de la Ley Naín-Retamal.

Según el Ejecutivo, el proyecto busca revertir la disminución de la dotación policial registrada en los últimos años. La meta es detener esa caída hacia fines de 2027, aumentar progresivamente el número de efectivos y mejorar la capacidad operativa de Carabineros mediante nuevas herramientas tecnológicas y de gestión.