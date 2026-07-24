Karen Rojo cumplirá un año en la cárcel tras abono de 1.463 días de prisión en Países Bajos

El tribunal de garantía de Antofagasta acogió el requerimiento de la defensa de Karen Rojo y determinó que mil 463 días sean descontados de la sentencia que la exalcaldesa purga por defraudación al Estado.

Esa cifra equivale al lapso en que la exjefa comunal estuvo detenida en Países Bajos mientras se tramitaba su entrega a Chile. Con ese abono, la pena original de cinco años y un día se reduce a aproximadamente 12 meses de saldo pendiente, sin perjuicio de otras solicitudes de beneficios que su abogado pueda presentar más adelante.

El fallo no se pronunció, en cambio, sobre la petición de que el resto de la condena se cumpla en régimen de reclusión domiciliaria, cuya resolución fue postergada.

La petición de la defensa buscaba que se reconociera como tiempo cumplido el período de encierro en suelo europeo, derivado del pedido de extradición cursado por Chile. Antes de decidir, el juzgado ofició a Cancillería y a Interpol para que remitieran la documentación que acreditara las fechas y modalidades de esa reclusión.

Finalmente, el tribunal convalidó mil 463 días —cerca de cuatro años— como parte ya ejecutoriada de la condena.