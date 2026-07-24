Las grietas del plan arancelario de Trump: una herramienta poderosa, pero incapaz de instaurar un nuevo orden

Chile quedó entre los países más afectados, con un gravamen del 12,5%. El golpe solo viene a confirmar que el tratado de libre comercio que había reducido a cero los aranceles, quedó en el pasado. Washington no acusó a las empresas chilenas de utilizar trabajo forzado. La sanción respondió a que Chile no tendría una prohibición aduanera suficientemente explícita contra productos fabricados bajo esas condiciones en terceros países.

El cobre refinado y algunos minerales críticos quedaron exentos, porque Estados Unidos los necesita para sus cadenas tecnológicas. En cambio, el salmón, el vino, la madera y los productos agroindustriales enfrentarán el nuevo costo. La medida demuestra que, bajo la lógica actual, la cercanía diplomática ya no garantiza protección económica.

El origen del frente comercial

Esta ofensiva no comenzó con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Su origen se remonta a 2018, cuando su primera administración acusó a China de robo de propiedad intelectual, subsidios industriales, transferencia forzada de tecnología y restricciones contra empresas estadounidenses. Washington impuso entonces un arancel adicional del 25% sobre productos chinos que llegaron a cubrir importaciones cercanas a los 370 mil millones. China respondió contra la soja, la carne, los automóviles y otros bienes estadounidenses, lo que golpeó a los estados agrícolas que formaban parte de la propia base electoral de Trump y obligó al gobierno a aprobar ayudas multimillonarias.

Aquella primera guerra comercial marcó un quiebre, pero no terminó con la derrota electoral de Trump. Joe Biden mantuvo gran parte de los aranceles heredados y reforzó las restricciones sobre sectores estratégicos como vehículos eléctricos, baterías, semiconductores, paneles solares, acero y aluminio. La diferencia estuvo en el método. Biden intentó coordinar la presión con Europa, Japón y Corea del Sur, mientras combinó los aranceles con subsidios industriales, controles tecnológicos e incentivos a la producción nacional.

Trump inauguró el giro, Biden lo institucionalizó y el segundo gobierno de Trump lo globalizó. Lo que comenzó como una disputa contra China terminó convertido en una revisión general de la relación económica de Estados Unidos con el mundo.

La continuidad entre ambos gobiernos se explica por un diagnóstico compartido. Washington permitió que su apertura económica fortaleciera a China mientras debilitaba parte de su propia capacidad industrial. Trump habló de empleos perdidos, fábricas cerradas y déficits comerciales. Biden prefirió conceptos como resiliencia, seguridad económica y cadenas de suministro. Pero ambos abandonaron la idea de que el libre comercio siempre beneficiaba automáticamente a Estados Unidos.

El ascenso del capitalismo del Estado chino reveló las limitaciones de unas reglas internacionales creadas por el propio Estados Unidos, que tenía como objetivo favorecer su posición hegemónica tras las guerras mundiales y mostró que la apertura podía generar dependencias estratégicas difíciles de revertir.

El segundo Trump fue más lejos. Desde su perspectiva, China no constituye el único problema, sino el principal beneficiario de un sistema defectuoso. Europa protege su agricultura y regula a las empresas tecnológicas estadounidenses. México combina integración productiva con menores costos laborales. Japón y Corea del Sur mantienen superávits importantes. Canadá subsidia sectores sensibles. Por eso, el objetivo dejó de ser solamente contener a Beijing. La Casa Blanca buscó impedir que las empresas abandonaran China para instalarse en Vietnam, México o India. Para Trump, el objetivo es devolver la capacidad productiva a Estados Unidos.

El cálculo parece sencillo, si producir en China se vuelve caro, pero fabricar en México o Vietnam continúa siendo barato, la inversión no regresará a Estados Unidos. Para obligar a las empresas a volver, Trump necesita elevar el costo de importar desde casi cualquier origen. El arancel global funciona entonces como una muralla alrededor del mercado estadounidense y como una advertencia, quien quiera vender dentro debe producir dentro o negociar directamente con la Casa Blanca.

El que mucho abarca, poco aprieta: las grietas de un plan sin estrategia

El plan combina, sin embargo, demasiados propósitos. Busca reindustrializar el país, reducir la dependencia de China, recaudar ingresos, disminuir el déficit comercial, obligar a los aliados a comprar más productos estadounidenses y utilizar las tarifas como moneda de cambio. El problema es que esos objetivos pueden contradecirse.

Peter Navarro, el consejero principal de comercio y fabricación de Trump, entiende los aranceles como una barrera duradera para cambiar las decisiones de inversión. Robert Lighthizer quien fuese representante de comercio en su primer gobierno, los concibía como parte de una estrategia productiva de largo plazo. Stephen Miran, quien hasta mayo era miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, los vincula con el valor del dólar y los costos de sostener el sistema internacional. Scott Bessent, su actual secretario del tesoro, los utiliza como palanca negociadora. Trump, dependiendo del momento, los presenta como todas estas cosas al mismo tiempo.

La primera grieta está en la promesa fiscal. Trump sostiene que los aranceles permiten recaudar dinero desde el extranjero y financiar rebajas de impuestos dentro de Estados Unidos. Pero la tarifa no se cobra en Beijing, Bruselas o Santiago. La paga el importador estadounidense cuando la mercancía ingresa al país. Después, esa empresa intenta trasladar el costo al consumidor, reducir sus márgenes, presionar al proveedor o recortar inversiones. El Tesoro recibe efectivamente más ingresos, pero una parte importante proviene de empresas y hogares estadounidenses. La supuesta recaudación externa funciona, en realidad, como un impuesto interno indirecto.

Además, existe una contradicción difícil de resolver. Para recaudar mucho, Estados Unidos necesita mantener grandes volúmenes de importaciones sujetas a tarifas. Pero para reindustrializarse necesita que esas importaciones disminuyan y sean reemplazadas por producción nacional. Si el arancel cumple completamente su objetivo proteccionista, destruye su propia base de recaudación. Si las importaciones continúan, el gobierno obtiene ingresos, pero la dependencia persiste. El plan promete financiar al Estado mediante un impuesto que debería desaparecer si su estrategia industrial funciona.

La segunda grieta es jurídica. En febrero de 2026, la Corte Suprema concluyó que la ley de poderes económicos de emergencia internacional no autorizaba al presidente a imponer tarifas generales. La administración tuvo que buscar otros fundamentos legales, entre ellos las secciones 122, 232 y 301. No todos los aranceles fueron ilegales, pero el programa quedó construido sobre bases inestables, expuesto a tribunales, devoluciones y cambios repentinos en la recaudación esperada.

Esa imprevisibilidad aumenta el poder táctico de la Casa Blanca, pero reduce la confianza necesaria para realizar inversiones de largo plazo. La incertidumbre también juega en contra.

La tercera grieta está en la propia reindustrialización. Un arancel puede proteger a una siderúrgica, pero también encarece el acero que utilizan los fabricantes de automóviles, maquinaria y electrodomésticos. Puede favorecer a una empresa que compite contra importaciones, pero perjudicar a otra que depende de componentes extranjeros. Además, las tarifas no crean por sí solas trabajadores especializados, infraestructura, redes de proveedores, energía barata, tecnología ni estabilidad regulatoria. Biden combinó protección con subsidios e inversión pública. Trump exige una relocalización masiva mientras cuestiona parte de los instrumentos estatales necesarios para hacerla posible.

El plan puede obligar a otros países a sentarse a la mesa, pero no ha demostrado que pueda reconstruir cadenas industriales, financiar rebajas tributarias, reducir precios, conservar alianzas y sostener el poder del dólar al mismo tiempo. La grieta central consiste precisamente en eso. Trump construyó un instrumento eficaz para tensionar el orden económico, pero aún no presentó un modelo coherente y estable capaz de reemplazarlo.