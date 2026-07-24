LP presenta "Best In Life", un himno a la autenticidad que adelanta su nuevo álbum "Room 12"

LP continúa revelando el universo sonoro de su próximo álbum “Room 12” con el estreno de “Best In Life”, un nuevo sencillo que pone el foco en la autenticidad, la libertad personal y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. La canción corresponde al segundo adelanto de su esperado octavo trabajo de estudio, que será publicado el próximo 2 de septiembre.

Luego de presentar “Love Is All I Have”, LP profundiza en la dimensión emocional que marcará este nuevo disco con un tema que celebra la individualidad por sobre las expectativas sociales. A través de una producción de gran riqueza sonora y una letra íntima, el single invita a abrazar la propia identidad como camino hacia la plenitud.

“‘Best In Life’ habla de aprovechar al máximo la vida siendo exactamente quién eres y haciendo aquello que te hace feliz. De no ajustarte a las normas sociales ni a lo que la sociedad dicta como la forma en que debes vivir tu vida”, señaló LP sobre el significado del sencillo.

La canción fue escrita junto a Andrew Berkeley Martin y producida por Mike Del Rio y el propio Martin. En la grabación también participaron Bobby Victor, Camilla Charlesworth y Sterling Laws.

El lanzamiento de “Room 12” llegará en medio de la gira mundial “All Is Not Lost World Tour”, con la que LP recorrerá distintos países durante 2026. El tour incluirá presentaciones en recintos como el O2 Brixton Academy de Londres y el Manchester Apollo, además de una celebración por los diez años del exitoso álbum “Lost on You”, combinando nuevas canciones con una interpretación especial de la emblemática canción homónima.

Desde el éxito internacional de ese sencillo en 2017, que alcanzó el número uno en 18 países y superó los mil millones de reproducciones en Spotify, LP se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop alternativo. Además de su carrera como intérprete, LP ha desarrollado una destacada trayectoria como compositore para artistas como Rihanna, Cher, Rita Ora, Backstreet Boys, Leona Lewis, Céline Dion y Christina Aguilera, consolidando la composición como uno de los pilares de su propuesta artística.