Minsal descarta brotes de Hepatitis A y refuerza vacunación en el norte ante crisis climática

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que la atención de salud a las personas se ha seguido entregando y que las redes asistenciales se encuentran operativas en las regiones afectadas por los eventos meteorológicos de las últimas semanas.

La secretaria de Estado explicó que existen afectaciones puntuales que han sido subsanadas con traslado de atenciones a otros centros o con relocalización de establecimientos.

En total, son seis los dispositivos no operativos, tres evacuados o relocalizados y 22 recintos con daños parciales, pero en funcionamiento, principalmente, de los servicios de urgencia, en las regiones de Atacama y Coquimbo.

La ministra Chomali detalló que Alto del Carmen resultó con mayor impacto, por lo que, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se trasladarán dos dispositivos móviles para atención de pacientes.

Respecto de la vacunación en el contexto de la emergencia, la titular de Salud afirmó que en la zona norte del país se están desarrollando operativos de vacunación contra la Hepatitis A, Difteria y Tétanos, con foco en la población expuesta a mayor riesgo, como personas en contacto con aguas contaminadas, además de voluntarios y brigadistas que están prestando labores en la limpieza y remoción de escombros.

“En el norte se está llevando, principalmente, el operativo de vacunación de la Hepatitis A. Nosotros sabemos que cuando hay salidas de agua servida pueden contaminar las aguas normales, las aguas potables y, por lo tanto, estamos vacunando a la población de mayor riesgo, que son aquellos que están con problemas de agua o que están en albergues. También, contra la Difteria y Tétanos, que es para los voluntarios y todas las brigadas que están trabajando, para prevenir esa enfermedad”, precisó.

De acuerdo con lo informado por la autoridad, hasta ahora no se han registrado casos de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, ni un aumento de enfermedades como Hepatitis A. Chomali remarcó que resulta fundamental implementar medidas preventivas como la vacunación en contexto de emergencia que se está desarrollando en el norte del país.

Sobre la disponibilidad de agua potable, la ministra llamó a la población a seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria: “La autoridad sanitaria está vigilando la situación del agua que se está disponibilizando a la comunidad. Si la autoridad sanitaria le dice que esa agua no es para consumo, por favor, no la consuma. Si esa agua es para consumo, la puede consumir”, enfatizó la ministra.

Asimismo, agregó que en el caso de las localidades que están recibiendo agua a través de camiones aljibes, la recomendación es que se hierva antes de consumir. “¿Y por qué? Porque hay trasvasije y traslado de esa agua desde el transporte hasta la casa o se acumuló en algún lugar que no sabemos en qué condiciones está”, sostuvo.