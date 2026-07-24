"Pasta(yo)base" llega al Teatro ICTUS con ocho funciones en agosto

Teatro ICTUS presenta un monólogo contemporáneo que transcurre durante los últimos instantes de vida de un consumidor de pasta base en una población de Santiago. El recinto cuenta con el financiamiento del Programa PAOCC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Desde ese umbral entre la vida y la muerte emerge una polifonía de voces, tiempos y territorios que fracturan la realidad: una anciana perdida en la inmensidad del altiplano boliviano, un actor atrapado en el vacío narcisista de Hollywood, un soldado romano que atraviesa una población devastada por la droga y la aparición de una enigmática presencia divina.

Con dramaturgia y dirección de Nicolás Bascuñan e interpretada por el connotado actor nacional Felipe Zepeda, Pasta (yo) base es la segunda producción de la compañía “Teatro del amor” que ha tenido temporadas agotadas en distintos teatros de Santiago.

“Esta obra surge de mi propia experiencia con la pasta base en mi juventud. Durante varios años consumí con compañeros del colegio y también con pasteros en algunas poblaciones. Era una droga que me gustaba mucho, pero cuando el efecto desaparecía y llegaba la hora de dormir, las pesadillas eran las más aterradoras que he tenido en mi vida”, comentó Nicolás, a propósito del surgimiento de la obra.

El montaje propone sumergir al espectador en una cruda pesadilla: el abismo del consumo de pasta base y su impacto devastador. Sin embargo, más allá del relato sobre una droga en particular, la obra expone con brutalidad el funcionamiento de una sociedad que fabrica, vende y consume todo lo que la rodea con la misma lógica despiadada.

Cada figura representada en la obra, constituye un viaje febril que explora la adicción no solo como experiencia individual, sino también como síntoma social, político y espiritual de nuestra sociedad. Con una puesta en escena cargada de humor negro, que transita entre lo popular y lo sagrado, la obra propone diferentes reflexiones sobre el consumo de pasta base, en donde convergen la historia latinoamericana, la cultura de masas, la religiosidad popular y las preguntas esenciales sobre la existencia humana.

Las funciones de Pasta (yo) base se realizarán entre el 31 de julio y el 22 de agosto, los días viernes y sábados a las 20:00 horas, en el Teatro ICTUS, ubicado en Merced 349, Santiago. Las entradas están disponibles a través de Ticketplus.

El valor de las entradas es de $12.000 para público general y $6.000 para estudiantes y personas mayores. Además, se encuentran disponibles convenios con la Red Salas de Teatro y la Comunidad Sidarte.