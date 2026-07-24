Renuncia en Hacienda por test de drogas: exsubsecretario niega consumo y anuncia acciones para defender su honra

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, dejó su cargo luego de que un examen de detección de drogas realizado en junio arrojara un resultado positivo, según confirmó el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado. La renuncia fue solicitada por el Presidente José Antonio Kast y se hizo efectiva este miércoles.

Desde el Congreso, Alvarado explicó que Rodríguez había obtenido un resultado negativo en un primer examen realizado en abril, pero que la primera muestra del segundo test practicado en junio dio positivo. Precisó que aún está pendiente el análisis de la contramuestra y que el exsubsecretario informó que se someterá a nuevos exámenes en laboratorios externos para descartar cualquier consumo.

“El Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia, y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”, sostuvo el ministro, quien además agradeció la labor desempeñada por Rodríguez durante su gestión.

Horas más tarde, el exsubsecretario difundió una declaración pública en la que rechazó categóricamente haber consumido drogas y anunció que emprenderá acciones para esclarecer lo ocurrido.

“Tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad. No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”, afirmó.

En el mismo comunicado, Rodríguez agradeció al Presidente José Antonio Kast por la confianza depositada en él, al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por su respaldo, y al equipo de la cartera por su trabajo durante su paso por el Gobierno.

Como subrogante de la Subsecretaría de Hacienda asumió Tomás Bunster Bustamante, ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien hasta ahora se desempeñaba como coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda.