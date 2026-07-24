Santiago Ponzinibbio: "Mientras pueda, voy a seguir aceptando desafíos en la UFC"

Con más de una década compitiendo en la UFC, Santiago Ponzinibbio sigue encontrando motivos para mantenerse entre los mejores del mundo. Este sábado volverá al octágono para enfrentar al británico Sam Patterson en el UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov, un combate que podría devolverlo a la conversación por los puestos de avanzada del peso wélter.

Lejos de pensar en el retiro, el argentino asegura que lo mantiene vigente la posibilidad de medirse constantemente con nuevos rivales y seguir evolucionando como deportista.

“Cada pelea es un desafío nuevo y cada desafío te obliga a sacar una mejor versión de uno, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte personal. Me gusta reinventarme todo el tiempo y, mientras pueda, voy a estar disponible para pelear y aceptar desafíos”, afirmó.

A sus 39 años, Ponzinibbio reconoce que sostener una carrera tan extensa exige disciplina y constancia, aunque asegura que continúa disfrutando cada etapa del proceso. “Le dedico mi vida a este deporte, le doy el cien por ciento de lo que tengo. Es normal que a veces uno esté cansado o tenga que lidiar con lesiones y dolores, pero a mí me gusta estar en el gimnasio y seguir buscando la evolución”, explicó.

Además de su carrera como peleador, el argentino trabaja en televisión, lo que lo obliga a viajar constantemente. Sin embargo, afirma que nunca deja de entrenar. “Estoy todo el tiempo viajando con los shows de televisión y entrenando. Elegí esta vida porque amo este deporte y disfruto seguir creciendo”, comentó.

El “Rasta” fue el primer argentino en conseguir una victoria en la UFC, un logro que marcó un antes y un después para las artes marciales mixtas en la región. “Cuando decidí salir de Argentina prácticamente no existían peleadores latinoamericanos en la UFC. Parecía algo muy lejano que alguien de nuestro país pudiera llegar”, recordó.

Con el paso de los años, observa con satisfacción cómo el deporte ha crecido en toda Sudamérica. “Hoy paro la pelota y miro para atrás. Veo todo el movimiento que se armó en Latinoamérica y la cantidad de peleadores que llegaron, no solo de Argentina, sino también de Chile y de otros países. Es algo hermoso ver el crecimiento del deporte”, sostuvo.

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Sobre el desafío que tendrá frente a Sam Patterson, Ponzinibbio destacó las condiciones de su rival, aunque aseguró sentirse preparado para imponer su experiencia. “Es un prospecto que viene haciéndolo muy bien y que la compañía está mirando. Por eso creo que una buena victoria puede volver a ponerme ahí arriba”, señaló.

El argentino añadió que se trata de una pelea exigente, pero confía plenamente en sus capacidades. “Es una pelea que trae su complejidad, como todas, pero estoy muy confiado en mis recursos y en mis armas. Estoy preparado para salir a dar lo mejor y hacer lo que tengo que hacer”, manifestó.

Finalmente, Ponzinibbio invitó a los fanáticos chilenos a seguir su combate de este sábado a través de Paramount+. “Quiero invitar a toda la gente de Chile a que nos acompañe. La pelea será al mediodía para ustedes, así que no se la pierdan. Como siempre, vamos a dejar toda la sangre y toda la entrega latina arriba del octágono“, concluyó.