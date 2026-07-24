Torneo Atlético Interescolar corre riesgo de suspensión por conciertos en el Nacional

Apenas un par de días después de que el Ministerio del Deporte diera luz verde para que los shows de la banda surcoreana BTS se lleven a cabo en el Estadio Nacional a mediados de octubre, el tradicional Club Atlético de Santiago advirtió que esta decisión pondría en serio peligro la realización de los torneos escolares de atletismo.

Por medio de un comunicado, el conjunto capitalino informó que, pese a que inicialmente el certamen tenía el visto bueno de la autoridad para realizarse entre el 17 y 19 de octubre, los conciertos de BTS (14, 16 y 17 de octubre), además del recital de Iron Maiden (31 de octubre), obligaron a modificar la fecha de la competición para el 23, 24 y 25 de octubre.

La entidad acusó que esta modificación generaría “numerosos inconvenientes” para los más de 350 establecimientos educacionales que iban a participar del evento, considerando que ya tenían agendados sus compromisos del segundo semestre conforme a la planificación inicial.

“Sin embargo, no tenemos otra alternativa que aceptar la nueva fecha, en interés de la viabilidad del torneo. Lamentamos profundamente la incapacidad del IND (Instituto Nacional de Deportes) para administrar con eficiencia y certidumbre el uso del recinto deportivo más importante del país”, subrayaron.

Asimismo, expusieron que “confiamos en que la nueva fecha señalada —la tercera que se asigna en un lapso de solo seis meses— sea definitiva e inamovible”.

Por último, emplazaron al IND para que “vele celosamente por el cuidado de la cancha y de la pista del Estadio Nacional ante los dos recitales masivos que ha decidido autorizar. No hacerlo atentaría gravemente contra la rentabilidad social de la cuantiosa inversión que todos disfrutamos durante los Juegos Panamericanos de Santiago“.