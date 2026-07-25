Ascienden a más de 5 mil 500 los muertos por los terremotos de junio en Venezuela

Las autoridades de Venezuela actualizaron este sábado el balance de víctimas a causa de los terremotos de magnitud superior a siete en la escala de Richter registrados el 24 de junio en el país, cifra que aumentó hasta situarse por encima de los 5 mil 500 muertos y los 16 mil 740 heridos.

Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien informó que la cifra total de fallecidos es de 5 mil 546 tras los devastadores sismos, que se han visto seguidos por más de mil 400 réplicas desde el pasado mes de junio.

Rodríguez detalló, en un mensaje difundido a través de redes sociales, que 17 mil 907 personas se han visto afectadas y que ya son 128 mil 324 las familias que han recibido atención por parte de las autoridades. Además, precisó que se ha logrado rescatar a un total de 6 mil 462 personas.

Respecto de los daños estructurales, informó que 190 edificios han quedado completamente destruidos, aunque destacó que se han instalado 107 campos de desplazados temporales donde actualmente se da cobijo a unas 23 mil 811 personas. En ese sentido, especificó que 47 mil 942 pacientes han recibido atención médica, al tiempo que cifró en casi 31 mil los efectivos desplegados en todo el país, con el apoyo de 2 mil 278 rescatistas internacionales y 31 mil 700 voluntarios.

A pesar de las duras críticas contra las autoridades del país por la gestión de la catástrofe, que se suma a la crisis humanitaria previa que afecta a gran parte de la población venezolana, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, defendió la actuación del Gobierno y afirmó que “ningún opositor extremista ha ido a La Guaira para brindar su ayuda al pueblo”.

Cabello arremetió además contra los líderes opositores y criticó que “no han trabajado de forma desinteresada” a favor de la población, sino solo “para la foto”. “Si no lo recuerdan, yo lo digo: una ‘joyería’ completa llegó a Venezuela. Se presentó aquí diciendo que ahora sí estaban libres para trabajar por el país”, aseguró.

Este viernes, Rodríguez se reunió con una delegación del Congreso de Estados Unidos liderada por el diputado Brian Mast, en la que la mandataria venezolana aseguró haber conversado sobre “la agenda legislativa y la inversión internacional”, y agradeció a las autoridades norteamericanas por su “apoyo tras la tragedia”.