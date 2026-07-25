Canciller Pérez Mackenna concluye gira por el Sudeste Asiático con acuerdo comercial con Filipinas

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, concluyó una gira por Indonesia, Singapur y Filipinas, donde concretó un acuerdo comercial con Filipinas e impulsó otros en materia de inversiones con Indonesia y de libre comercio con Bangladesh. El canciller sostuvo además reuniones con altas autoridades de diversas naciones del Sudeste Asiático, que permitirán amplificar las redes de Chile en esa región.

“Queremos que el Sudeste Asiático mire a Chile y nos abra sus puertas. Queremos robustecer nuestro intercambio comercial, atraer inversiones, capital humano avanzado y talentos para el desarrollo de nuevas tecnologías. Es lo que vinimos a buscar para diversificar nuestros socios en el mundo y abrir mercados que sean atractivos para los exportadores chilenos. Y en este sentido volvemos con acuerdos concretos que nos permiten avanzar en dicho propósito”, destacó Pérez Mackenna.

En el marco de la conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (ASEAN), el canciller se reunió con las ministras de Filipinas de Comercio, Cristina Roque, y de Relaciones Exteriores, Theresa Lázaro, con quienes celebró el fin de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA). Con este convenio, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en tener un acuerdo comercial con Filipinas -una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático-, lo que permitirá abrir nuevos mercados a los productos chilenos y diversificar la canasta exportadora.

El jefe de la diplomacia chilena logró además avances concretos con Bangladesh, un mercado en crecimiento de 177 millones de habitantes. Junto con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Khalilur Rahman, acordó iniciar las negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio.

En Indonesia, Pérez Mackenna se reunió con el ministro de Comercio, Budi Santoso, con quien coincidió en la importancia de avanzar en las negociaciones para incorporar un capítulo de inversiones en el Acuerdo de Asociación Económica Integral, vigente desde 2019, que ha servido como plataforma para profundizar los lazos económicos con el cuarto país con mayor población del planeta (287 millones de habitantes). Con el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, también concordó en la importancia de fomentar la integración económica, incluyendo áreas emergentes como los minerales críticos. En este sentido, el canciller se reunió también con el directorio de la Autoridad Nacional de Indonesia, con el cual destacó la posibilidad de cooperar en la industria del litio.

En su encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, el canciller chileno coincidió en la necesidad de fortalecer la cooperación en diversas materias entre ambas naciones, como seguridad -área en la que el país asiático es un referente mundial-, y abordaron el interés por concretar el Green Economy Partnership Agreement.

Durante la gira, Pérez Mackenna sostuvo también reuniones bilaterales con sus pares de Singapur, Vivian Balakrishnan; de Sri Lanka, Vijitha Herath; de Noruega, Espen Barth Eide, y de Serbia, Marko Djuric. Con todos ellos abordó el interés por fortalecer las relaciones políticas y comerciales, y aprovechó de promover la candidatura de Valparaíso para ser la sede de la secretaría del BBNJ, más conocido como Tratado de Alta Mar.