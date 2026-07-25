Carabineros y la PDI inician primera etapa del desalojo de Cerro Chuño en Arica

Este sábado 25 de julio concluyó el plazo otorgado para que los ocupantes irregulares de las viviendas de Cerro Chuño hicieran abandono voluntario de los inmuebles pertenecientes al SERVIU, informó la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.

En ese marco, a partir de las 08:00 horas comenzó el operativo de desalojo administrativo correspondiente a la primera etapa del proyecto de recuperación y demolición de Cerro Chuño, procedimiento encabezado por la Delegación Presidencial Regional, con apoyo de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y distintos servicios públicos.

El operativo tiene como objetivo desocupar cerca de 250 viviendas y evacuar a más de 700 personas. En los últimos años, el sector se ha consolidado como un punto crítico de alta actividad criminal, donde operó la banda “Los Gallegos”, una célula vinculada al Tren de Aragua. Por ello, el Gobierno puso en marcha una operación que consistirá en cuatro etapas y se realizará durante dos días.

Por razones de seguridad y para resguardar el correcto desarrollo del operativo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) estableció el sector como espacio aéreo restringido durante el procedimiento.

El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, señaló que hasta ahora el operativo se ha realizado sin complicaciones y con “una buena recepción o entendimiento de las personas de que esto lo vamos a recuperar”. Detalló que ya había 115 viviendas desocupadas antes del operativo y que otras 40 familias están desalojando el terreno de forma voluntaria.

Sayes explicó que el desalojo también responde a motivos de salud pública, debido a que en Cerro Chuño hay terrenos afectados por plomo y arsénico. “El cierre perimetral nos va a permitir, una vez que esté al 100%, comenzar a sacar los techos de asbesto que tienen un riesgo de contaminación, y esos van a ir a un depósito en Antofagasta”, indicó.

Asimismo, informó que el Gobierno habilitó un albergue para las familias que sean desalojadas del recinto, aunque precisó que “de esas personas priorizadas que creemos que pueden necesitar ese apoyo, no han llegado aún a solicitarlo”.