Casi 270 mil personas evacuadas por incendios en Francia y España

Los incendios en España y Francia han forzado la evacuación de casi 270 mil personas, según los balances comunicados por las autoridades de ambos países este sábado.

En Francia, el ministro del Interior Laurent Nuñez indicó que 167 mil personas habían sido evacuadas en Gironda, a las que se suman unas 30 mil desalojadas en las Landas, mientras que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, informó que otras 25 mil personas han sido evacuadas, lo que eleva el total de desplazados en España a 70 mil.

Luis, un técnico audiovisual residente en Navas del Rey, se había pasado la tarde ayudando a los evacuados de la vecina localidad de Pelayos de la Presa cuando él mismo recibió una orden de evacuación.

“He llorado porque me he criado ahí desde pequeño. Pero (…) ahora ya es indignación y resignación de no poder hacer ya nada hasta que podamos volver y ver qué nos encontramos”, declaró a AFPTV.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas.

“Nunca viví algo parecido”, declaró el viernes a la AFP Ecologio Cabrera, un jubilado de 86 años que fue evacuado de su casa en Aldea del Fresno, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Madrid.

Aunque las temperaturas han bajado, el delegado del Gobierno central en la región de Madrid, Francisco Martín, estima que el sábado será “complicado”, ya que “por la mañana se prevé que vuelva a levantarse el viento, además con rachas un tanto erráticas”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto asistir este sábado a una reunión de planificación de emergencias en Cenicientos, un pueblo situado en el corazón de la zona del incendio.

Más de 140.000 evacuaciones

En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió al ejército que interviniera en la lucha contra el fuego para ayudar a extinguir las llamas en medio del temor a que amenacen la ciudad de Burdeos y muchas bodegas prestigiosas.

En esta región del suroeste del país, conocida en todo el mundo por sus viñedos, los incendios han provocado hasta el momento al menos 141.000 evacuaciones desde el miércoles.

Colegios y pabellones deportivos se habilitaron como refugios de emergencia para turistas y residentes, que se preguntaban qué se encontrarían al regresar.

“No sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé cómo está mi casa, si se ha quemado”, dijo un poco aturdida Maria Lalanne, una vecina de 90 años sin familia, que dejó atrás su audífono y sus gafas tras haber sido evacuada durante la noche.

Dos bomberos murieron el martes mientras combatían un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos. Las autoridades no reportaron más víctimas en Francia, aunque cerca de 40 de los mil efectivos que luchan por apagar las llamas en Cap Ferret, una península cercana a Burdeos, resultaron heridos.

Tanto Francia como España solicitaron la ayuda de la Unión Europea para hacer frente a los fuegos.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, afirmó que su país nunca había vivido incendios de tal magnitud.

Las llamas ya han arrasado más de 22 mil hectáreas, el doble de la superficie de París, y han destruido 100 edificios, según las autoridades.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció que se desplegarán un total de mil militares para hacer frente a las llamas y prometió el envío de 1,5 millones de mascarillas protectoras al departamento de Gironda, en los alrededores de Burdeos, “para proteger al personal implicado y a la población expuesta al humo”.

Según su oficina, Lecornu también pidió a las Fuerzas Armadas que desplieguen un avión militar A400M, que estará equipado con un kit para verter 20 toneladas de producto retardante.

Cambio climático

Tanto en Francia como en España, estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.