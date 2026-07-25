Gabriel Hernández asumirá como nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Tras una participación histórica del 96,26% del padrón electoral del claustro académico de la Facultad de Derecho, y con un 53,71% del porcentaje de votos, el profesor del Departamento de Derecho Privado, Gabriel Hernández Paulsen, se impuso en la segunda vuelta a la profesora del Departamento de Derecho Procesal, Renée Rivero Hurtado, quien obtuvo un 46,29% de los votos.

El Profesor Titular del Departamento de Derecho Privado, Gabriel Hernández Paulsen, se convertirá en el nuevo Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para el período 2026-2030, tras obtener el 53,71% de los votos en la elección realizada en segunda vuelta, el viernes 24 de julio de 2026.

La votación –que contó con la participación récord del 96,26% del padrón electoral- se realizó de manera electrónica a través de la plataforma UParticipa entre las 9:00 y 17:00 horas.

El proceso fue seguido y ratificado por la junta electoral local, -presidida por el Vicedecano (S), profesor Francisco Agüero– que realizó el conteo final ante una expectante y nutrida audiencia.

En total participaron en la elección de segunda vuelta 335 académicos, de 348 docentes que integran el cuerpo académico. El profesor Gabriel Hernández consiguió 108,5 votos ponderados, mientras que la profesora Renée Rivero obtuvo 93,5 votos ponderados.

El nuevo Decano asumirá el lunes 31 de agosto, día en que se realizará la ceremonia de cambio de mando.

Sobre Gabriel Hernández Paulsen

Profesor Titular en la carrera ordinaria. Es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Derecho (mención Derecho Público) por la Universidad de Chile (ambos con Distinción Máxima), y egresado del Magíster en Filosofía Política de la misma institución. Es Doctor en Derecho Privado (Sobresaliente cum laude por unanimidad) y Máster en Derecho Empresarial (Matrícula de Honor) por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Con más de veinte años como académico en la Escuela, el profesor Hernández ha formado a numerosas generaciones de estudiantes, muchos de los cuales se desempeñan hoy como profesores/as de nuestra Facultad.

También cuenta con una extensa trayectoria en gestión universitaria, destacados antecedentes académicos e investigación jurídica con alto impacto en el ámbito público.

En el área de la gobernanza y la gestión institucional, tiene una larga experiencia en distintas unidades de la Universidad y la Facultad. Desde 2022, integra el Senado Universitario, órgano superior normativo y que aprueba programas de magíster y doctorado. Asimismo, ejerció durante dos periodos como director del Departamento de Derecho Privado y dirigió el Doctorado en Derecho.

Actualmente, es director del Programa de Derecho del Consumo, director de la Revista de Derecho Privado y miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad.

Además, ha representado a la institución ante el Consorcio Organizador de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y el Consorcio Organizador de las Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo. También es miembro de prestigiosas asociaciones científicas, como el Instituto Iberoamericano de Derecho, el Instituto Chileno de Derecho del Consumo y el Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori de la Università degli Studi di Perugia. Asimismo, ha realizado más de ochenta ponencias académicas y coordinado más de cien actividades de extensión (diplomas, cursos de actualización, seminarios, jornadas y congresos).

Su trayectoria docente e investigativa es de la más alta calificación. En 2017, fue reconocido por la Universidad como Mejor Docente. Ha sido profesor e integrante de comités académicos en diversos programas de magíster y diplomas de postítulo en materia de contratos, responsabilidad civil, familia, infancia y consumo, además de dictar una gran cantidad de cursos para la Academia Judicial. Por su prestigio internacional, ha sido invitado a impartir docencia en las universidades Pompeu Fabra, de Granada, Autónoma de Barcelona, de Alcalá y de Valencia (España); de Siena, de Perugia, dell’Aquila, de Pavia y de Florencia (Italia); de Lisboa (Portugal); Externado y del Rosario (Colombia); y Buenos Aires, Nacional del Sur y Torcuato Di Tella (Argentina).

En el ámbito de la investigación, ha sido responsable de Proyectos Fondecyt y participado en proyectos internacionales (Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación de España y Módulo Jean Monnet sobre Inteligencia Artificial y Derecho Privado Europeo, Unión Europea). También ha integrado el Grupo de Estudios en Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas de la ANID. Sus líneas de investigación se concentran en derecho de contratos, de la responsabilidad civil, del consumo y de familia, áreas en las cuales cuenta con más de setenta publicaciones en Chile y el extranjero. Es autor o coautor de los libros Derecho de Familias (2022, Tirant Lo Blanch), Colusión y daños a los consumidores (2019, Thomson Reuters), La obligación precontractual de la entidad de crédito de informar al cliente (2014, Marcial Pons) y La comercialización de swaps de tipos de interés (2012, Bosch -Wolters Kluwer-). Es asimismo evaluador de proyectos Fondecyt y árbitro para diversas revistas científicas.

Su conocimiento especializado posee una alta valoración en el debate público y legislativo, habiéndose desempeñado como consultor y experto para diversos ministerios (Economía, Segegob, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social, Mujer y Equidad de Género y Bienes Nacionales), el Senado, comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Consejo Nacional de Educación, el SERNAC y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos.