Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Julio de 2026


Gobierno incluye propuestas clave de Demócratas en proyecto que busca fortalecer a Carabineros

La diputada Joanna Pérez valoró que el Ministerio de Seguridad acogiera medidas destinadas a frenar la deserción institucional, aumentar el personal en las calles y acelerar la modernización tecnológica de la policía uniformada.

La diputada Joanna Pérez valoró que el Ministerio de Seguridad acogiera medidas destinadas a frenar la deserción institucional, aumentar el personal en las calles y acelerar la modernización tecnológica de la policía uniformada.

Seguridad

La diputada Joanna Pérez, presidenta de Demócratas, recibió con satisfacción el ingreso por parte del Gobierno de una batería de indicaciones para fortalecer a Carabineros, y destacó que varias de las medidas coinciden con las propuestas que su colectividad entregó al Ministerio de Seguridad al inicio de la gestión del ministro Martín Arrau.

La parlamentaria valoró que el Ejecutivo recogiera iniciativas orientadas a mejorar los incentivos para el personal policial, fortalecer la formación de nuevos carabineros, reducir la deserción en las escuelas institucionales, aumentar la presencia de funcionarios en labores operativas y avanzar en mejor equipamiento y modernización tecnológica para la institución.

“Valoramos que el Gobierno haya acogido una parte importante de las propuestas que presentamos al ministro de Seguridad al asumir su cargo. La seguridad no puede depender del color político del gobierno de turno; requiere continuidad, acuerdos y la capacidad de recoger las buenas ideas, vengan de donde vengan”, afirmó Pérez.

La diputada añadió que “muchas de estas propuestas también fueron sugeridas en la Comisión Investigadora contra el Crimen Organizado que nos correspondió presidir el año 2022. Este es un trabajo continuo que requería del compromiso de varios gobiernos para avanzar en un fortalecimiento real de nuestras policías”.

Pérez agregó que, si bien aún existen materias pendientes —como fortalecer a la PDI y Gendarmería, avanzar en capacidades regionales de formación y reforzar herramientas contra el crimen organizado—, lo importante es que se haya iniciado un camino que recoge propuestas transversales y permite seguir perfeccionando el proyecto durante su tramitación legislativa.

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