Heraldo Muñoz por aranceles de EE.UU.: “Chile debe negociar con firmeza y sin hacerse el simpático con el gobierno de Trump”

Como un “golpe discriminatorio” calificó el excanciller Heraldo Muñoz la confirmación de la sobretasa arancelaria del 12,5% impuesta por la administración de Donald Trump a los productos chilenos de exportación hacia Estados Unidos. La medida, que afecta a otras 59 economías, ubica a Chile en un escalón de castigo por encima del gravamen general del 10% aplicado originalmente a la mayoría de las naciones.

En un duro diagnóstico sobre la contingencia diplomática, el exministro enfatizó que la justificación presentada por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) —que acusa a Chile de facilitar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso— no guarda relación con la legislación laboral del país. A su juicio, el motivo de fondo responde a la pugna geopolítica entre Washington y Pekín.

“En la sanción de Estados Unidos no hay nada que ver con la legislación laboral chilena, contraria al trabajo forzoso, sino que esta sobretasa tiene que ver con el comercio de Chile con China. La superpotencia asiática es el objetivo de fondo”, sostuvo Muñoz.

El impacto de la decisión abarca a más del 50% de los envíos nacionales al mercado norteamericano. Si bien productos estratégicos como el cobre, las paltas, los kiwis y el litio quedaron exentos de la sobretasa, el arancel de castigo golpea a sectores clave de la agroindustria y la salmonicultura, incluyendo el salmón, las uvas, cerezas, manzanas, carne de ave, vinos, lácteos, aceite de oliva y tableros de madera.

Para el diplomático, esta diferenciación arancelaria perjudica gravemente la competitividad de las exportaciones chilenas frente a competidores directos que mantuvieron la tasa reducida del 10%, como Argentina, Canadá, Ecuador, México y la India.

Asimismo, Muñoz acusó que esta medida constituye una evidente transgresión a los acuerdos bilaterales vigentes. “Esta es una clara violación del Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos y claramente no sirvió la declaración del canciller (Pérez Mackenna) de que Estados Unidos es el ‘principal socio estratégico de Chile’”, cuestionó.

En su análisis, el exjefe de la diplomacia chilena apuntó a la necesidad de reorientar el tono de las tratativas internacionales y abandonar la complacencia hacia la Casa Blanca. Según sostuvo, pretender que la afinidad política o la sintonía partidaria frenará medidas de carácter proteccionista responde a una mirada ingenua sobre la política exterior norteamericana.

“El alineamiento ideológico no le importa a Trump y tampoco a su equipo, y resulta ingenuo seguir esa estrategia”, advirtió Muñoz, quien llamó a observar la conducta de otros socios comerciales de la región que lograron resguardar sus condiciones arancelarias mediante una postura soberana, como Canada.

En esa línea, el excanciller instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a endurecer su posición en la mesa de conversaciones sin caer en la confrontación destructiva. “En suma, creo que Chile debe negociar con firmeza y sin hacerse el simpático con el gobierno de Trump. Canadá quedó entre los países con arancel reducido y su gobierno ha tenido negociaciones firmes y a veces tensas con Estados Unidos. No hay que radicalizar posturas, pero sí negociar con firmeza desde una posición de autonomía nacional y basado en antecedentes técnicos”, aseveró.

En cuanto a los detalles de la medida, Washington aplicará un arancel del 10% a Argentina, Bangladés, Cambodia, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, además del Reino Unido. Para ciertos productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, el gravamen será del 10% o 12,5%, siempre que no estén exentos.

En tanto, el resto de las economías —entre las que figura Chile— quedaron sujetas al 12,5%. En total, las 60 naciones representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses.