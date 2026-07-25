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Irán tacha de "crimen de guerra" ante la ONU los ataques de EEUU contra dos barcos

El vicerrepresentante iraní Gholamhossein Darzi denunció ante el Consejo de Seguridad el ataque a los buques "Naji 15" y "Naji 16", mientras se enfrían las negociaciones entre Teherán y Washington.

El vicerrepresentante iraní Gholamhossein Darzi denunció ante el Consejo de Seguridad el ataque a los buques "Naji 15" y "Naji 16", mientras se enfrían las negociaciones entre Teherán y Washington.

Internacional

El vicerrepresentante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, acusó ante el Consejo de Seguridad de la ONU a Estados Unidos de atacar dos buques comerciales iraníes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

“El ataque deliberado contra estas dos embarcaciones, que no participaban en ninguna actividad militar en el momento del ataque, constituye una violación grave y flagrante del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra”, denunció el mandatario en declaraciones recogidas por la cadena estatal IRIB.

En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, Darzi tachó de “crimen de guerra” los ataques realizados por Estados Unidos contra los dos buques de búsqueda y rescate marítimo, identificados como “Naji 15” y “Naji 16”, que resultaron alcanzados y sufrieron daños graves el pasado jueves.

Las autoridades iraníes denunciaron, además, que estos buques son a menudo “blanco de ataques enemigos” y que quedaron fuera de servicio en varias ocasiones debido a la gravedad de los daños sufridos desde que comenzó la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Estas declaraciones llegan después de que las conversaciones entre ambos países se hayan “enfriado”. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió a Estados Unidos de que su país no tiene la más mínima intención de ceder ante lo que ha descrito como tácticas estadounidenses de “intimidación”, una aproximación que ha definido como el “principal problema” de las estancadas negociaciones en medio de un repunte de la tensión bilateral.

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