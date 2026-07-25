¿Por qué Chile no deja de escuchar a Rosalía? Las claves detrás de un fenómeno que trasciende los escenarios

Cuatro fechas en el Movistar Arena —24, 25, 27 y 29 de julio— confirman que el fenómeno Rosalía atraviesa uno de sus momentos más sólidos en Chile. La cantante española regresó al país con el LUX Tour, la producción más ambiciosa de su carrera, luego de agotar rápidamente las primeras funciones y sumar nuevos conciertos debido a la alta demanda.

Pero el éxito de la gira es solo una parte de una relación que se ha consolidado durante los últimos años. De acuerdo con datos de YouTube Charts, Santiago es actualmente la tercera ciudad del mundo que más escucha a Rosalía en la plataforma, solo por detrás de Ciudad de México y Buenos Aires. En los últimos 90 días, la capital chilena acumuló cerca de seis millones de reproducciones de su catálogo, una señal de que el interés por la artista trasciende el anuncio de una gira y se mantiene de forma sostenida.

Esa conexión también se ha reflejado fuera de los escenarios. Durante los días previos a sus conciertos, cada uno de sus recorridos gastronómicos por Santiago —desde un restaurante japonés hasta una cafetería en Providencia— fue seguido de cerca por sus fanáticos y ampliamente comentado en redes sociales, lo que refuerza la cercanía construida con el público chileno.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Para el periodista y crítico musical Marcelo Contreras, el fenómeno responde a una característica que ha definido la carrera de la cantante desde sus inicios: la capacidad de reinventarse. “Lo que sucede en Chile con Rosalía es un reflejo de lo que sucede en otras latitudes hispanoamericanas o incluso a nivel global. Ha sido una de las figuras que ha refrescado la música popular y la música urbana durante el último lustro. Lleva prácticamente una década de trayectoria artística, pero sigue estando en constante cambio. Los artistas pop suelen instalarse en una zona de confort. Rosalía, en cambio, se va moviendo, va explorando, y eso me parece muy positivo para un artista”, sostuvo.

Sin embargo, Contreras también planteó una mirada más crítica respecto de “Lux”, el álbum que da nombre a la gira y que ha dividido opiniones desde su lanzamiento. Aunque reconoce el impacto mediático que tuvo el disco, considera que el resultado artístico no alcanza el nivel de trabajos anteriores.

“No soy fan de este disco. Su material previo me parece mucho más interesante. Es un álbum que cuesta retener. Todo el andamiaje sinfónico de cuerdas y el drama de tinte operático que propone lo sentí un poco anticuado”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Según el periodista, una de las principales virtudes de Rosalía había sido precisamente anticiparse a las tendencias musicales, algo que, en su opinión, pierde fuerza en esta nueva etapa. “La gracia de Rosalía era que se adelantaba, o al menos iba muy a la par de lo que estaba pasando. Sentí que este era un disco muy europeo y con una cierta pretensión de que la música de cámara representa una especie de música superior. Yo de eso no participo”, comentó.

Donde sí mantiene una valoración sin matices es en el espectáculo en vivo. Y es que la gira Lux Tour ha sido ampliamente elogiada por su ambiciosa puesta en escena, concebida como una experiencia dividida en cuatro actos y un intermedio, donde el pop dialoga con referencias a la ópera, el ballet y las artes visuales. El montaje, de cerca de una hora y 45 minutos, cuenta con una orquesta de 22 músicos en escena, un elaborado trabajo coreográfico a cargo del colectivo francés (La) Horde y una estética que alterna momentos de solemnidad con explosiones de energía.

Todo lo anterior, con un repertorio que se centra en las canciones de Lux, aunque también reserva espacio para algunos de los mayores éxitos de la artista, como “SAOKO“, “LA FAMA“, “BIZCOCHITO” y “DESPECHÁ“. Según lo reportado por diversos medios internacionales y locales como La Tercera, a lo largo del concierto, Rosalía construye una narrativa visual que incluye escenas inspiradas en un museo, un confesionario y cuadros vivientes, además de instantes de cercanía con el público, como cuando desciende del escenario para recorrer la cancha mientras interpreta una de las canciones del nuevo álbum.

De hecho, las primeras reseñas de la gira destacan que el espectáculo logra trasladar al escenario la ambición artística de Lux sin perder su carácter masivo. La combinación entre interpretación vocal, danza, teatralidad y una producción de gran escala ha convertido al Lux Tour en una de las propuestas escénicas más comentadas del año, consolidando a Rosalía como una de las artistas con mayor capacidad para fusionar música, performance y narrativa visual en un mismo concierto.

En ese contexto fue que Contreras recordó su última presentación en el Movistar Arena como una de las experiencias escénicas más impactantes de los últimos años. “Rosalía es uno de los números más interesantes que me ha tocado ver en términos escénicos durante los últimos cinco años. Las canciones eran verdaderos cuadros, casi videoclips. Era mucho más que un concierto tradicional: había una representación teatral, una intensidad dramática muy bien lograda y también una dimensión festiva“, recuerda.

Esa combinación entre riesgo artístico, una propuesta visual de gran escala y un vínculo cada vez más estrecho con el público chileno ayuda a explicar por qué, más allá de las críticas que pueda generar “Lux”, Rosalía sigue despertando un interés difícil de igualar. Sus cuatro conciertos en Santiago no solo consolidan el éxito de una gira internacional, sino también una relación que parece fortalecerse con cada visita.