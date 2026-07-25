Senapred declara Alerta Roja en Molina y Curicó por riesgo de desborde de ríos precordilleranos

El aumento del caudal de un río en la zona precordillerana de la Región del Maule llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar este sábado Alerta Roja para las comunas de Molina y Curicó, debido al riesgo de desborde.

La decisión fue adoptada tras la información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA), que reportó que la estación hidrométrica del río Palos, en su junta con el río Colorado, alcanzó valores correspondientes al umbral rojo, lo que incrementa la probabilidad de afectación en sectores cercanos al curso de agua.

A raíz de este escenario, Senapred dejó sin efecto la Alerta Amarilla por crecida que permanecía vigente desde las primeras horas de este sábado y activó la Alerta Roja por desborde para ambas comunas. La medida comenzó a regir durante esta jornada y se mantendrá vigente mientras las condiciones de riesgo persistan o hasta que la evolución de la emergencia permita modificar el nivel de alerta.

Desde el organismo explicaron que, con la declaración de Alerta Roja, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar y controlar la emergencia”, con el propósito de responder oportunamente ante la magnitud del evento y disminuir sus posibles consecuencias para la población.

Por ahora, las autoridades señalaron que las estaciones hidrométricas ubicadas aguas abajo del sector afectado continúan registrando niveles normales, aunque el monitoreo se mantiene de forma permanente para detectar cualquier cambio en las condiciones del caudal.