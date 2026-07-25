Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Julio de 2026


Vozinha llega a Colo Colo: así reaccionó la prensa internacional tras el fichaje del portero de Cabo Verde

El fichaje de una de las grandes figuras del último Mundial fue calificado como un "bombazo" por portales deportivos de Argentina y Brasil tras la confirmación del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

El fichaje de una de las grandes figuras del último Mundial fue calificado como un "bombazo" por portales deportivos de Argentina y Brasil tras la confirmación del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Deportes

El viernes, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció que Colo Colo había llegado a acuerdo para contratar a Vozinha, arquero de Cabo Verde y uno de los mejores porteros del último Mundial.

La noticia no solo impactó en el medio chileno: también generó reacciones en la prensa internacional. En Argentina, TyC Sports tituló su nota informativa con “Bombazo: tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha atajará en Colo Colo”, mientras que MDZ escribió “Pase Mundial: Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde, jugará en un grande de Sudamérica”.

En Brasil, CNN señaló: “Vozinha, la estrella de Cabo Verde, ficha por un gigante sudamericano”.

El portero, de acuerdo con lo señalado por Mosa, llegará en los próximos días a Chile para realizarse los exámenes médicos, firmar su contrato y ser presentado como nuevo jugador albo.

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