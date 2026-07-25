Vozinha llega a Colo Colo: así reaccionó la prensa internacional tras el fichaje del portero de Cabo Verde

El viernes, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció que Colo Colo había llegado a acuerdo para contratar a Vozinha, arquero de Cabo Verde y uno de los mejores porteros del último Mundial.

La noticia no solo impactó en el medio chileno: también generó reacciones en la prensa internacional. En Argentina, TyC Sports tituló su nota informativa con “Bombazo: tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha atajará en Colo Colo”, mientras que MDZ escribió “Pase Mundial: Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde, jugará en un grande de Sudamérica”.

En Brasil, CNN señaló: “Vozinha, la estrella de Cabo Verde, ficha por un gigante sudamericano”.

El portero, de acuerdo con lo señalado por Mosa, llegará en los próximos días a Chile para realizarse los exámenes médicos, firmar su contrato y ser presentado como nuevo jugador albo.