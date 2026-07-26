Detienen a exmilitar condenado por asesinatos de Víctor Jara y Littré Quiroga

Luego de permanecer prófugo de la justicia, el militar en retiro Nelson Haase Mazzei fue detenido este sábado en la Región de Los Lagos para cumplir las condenas impuestas por los homicidios del cantautor Víctor Jara y del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga.

La medida fue ordenada por la ministra en visita Paola Plaza, quien dispuso el ingreso a prisión del exoficial tras ser ubicado en una parcela del sector rural de la comuna de Puyehue. De acuerdo con Radio Bío Bío, Haase Mazzei se mantenía oculto en ese lugar desde que se dictó la orden de ingreso al recinto penitenciario.

El exuniformado fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor de los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga. Además, recibió una pena de 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado de ambas víctimas.

Según los antecedentes judiciales, Nelson Haase Mazzei se desempeñó como teniente en el entonces Estadio Chile durante septiembre de 1973, recinto utilizado como centro de detención tras el golpe de Estado. En ese período integró una unidad militar proveniente del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, la que llegó al recinto bajo el mando de Manuel Contreras pocos días después del quiebre institucional.

La investigación también estableció que Haase Mazzei fue uno de los primeros oficiales en incorporarse a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Asimismo, se determinó que participó en la sociedad “Pedro Diet Lobos”, entidad que, de acuerdo con los antecedentes judiciales, fue utilizada como empresa de fachada por la DINA para encubrir actividades ilícitas y administrar parte de su financiamiento.

Con su captura, el condenado deberá comenzar a cumplir las penas impuestas por la justicia en una de las causas más emblemáticas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.