El fotolibro latinoamericano se reencuentra en Santiago con la quinta edición de StgoFoto

La quinta versión de StgoFoto se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto en el Centro Cultural La Moneda, con entrada liberada. Con una programación que dará inicio al Mes de la Fotografía, el encuentro reunirá editoriales, colectivos y proyectos provenientes de distintos países de la región, junto a exposiciones, charlas, lanzamientos de publicaciones y un ciclo de documentales dedicado a destacadas figuras de la fotografía.

El festival es coproducido por FLACH Librería y el Centro Cultural La Moneda, y promueve la circulación de publicaciones fotográficas y el intercambio entre comunidades creativas, editoriales y públicos. Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), combina exhibición, formación y mediación cultural, y culminará con la entrega del Premio Internacional StgoFoto al fotolibro editado durante el último año.

Javier Godoy, director ejecutivo de StgoFoto, señaló que “en estos cinco años, el festival ha construido un espacio reconocido dentro del circuito latinoamericano del fotolibro. El creciente interés por participar refleja el valor de esta iniciativa para conectar autores, editoriales y públicos, fortaleciendo el desarrollo de la edición y la fotografía en la región”.

Por su parte, Felipe Bascuñán, director ejecutivo (i) del Centro Cultural La Moneda, destacó que “StgoFoto es un ejemplo de lo que nos interesa impulsar desde el CCLM: una coproducción que articula comunidades creativas y redes culturales de distintos países, convirtiendo al centro cultural en un espacio de encuentro y circulación de ideas en torno al fotolibro”. Agregó que la entrada liberada y las instancias de formación y mediación, dirigidas desde niños y niñas hasta personas mayores, permiten “cumplir con algo que está en el corazón de nuestro quehacer: que la cultura sea accesible, participativa y tenga sentido para muchas personas”.

Dirigido tanto a profesionales de la fotografía y las artes visuales como a estudiantes, coleccionistas y todas las personas interesadas en publicaciones fotográficas, revistas, fanzines y otros formatos impresos, el festival ofrecerá una experiencia cultural abierta y gratuita. En esta edición colaboran las Embajadas de Brasil y Argentina en Chile, la Cineteca Nacional de Chile, Bibliometro, Zarricueta Impresores, Escuela de Imagen y Comunicación Alpes, Instituto Profesional Arcos y Sony Latin America.

Entre las actividades destacadas figura la Muestra de Cine Documental sobre Fotografía, que presentará cuatro documentales dedicados a nombres destacados de la fotografía chilena y argentina, en la Sala de Cine de la Cineteca Nacional. El jueves 30 de julio se exhibirá “Montecino: Testigo de lo efímero”, de Camilo Casanova; el viernes 31, “Yo y la que fui. Un retrato sobre Adriana Lestido”, de Constanza Niscovolos, en su estreno en Chile; el sábado 1 de agosto, “Sara Facio: Haber estado ahí”, de Cinthia Rajschmir; y el domingo 2, “Poirot, último testigo”, de Francesc Relea. Cada función tendrá acceso gratuito, previa descarga de entradas en cinetecanacional.gob.cl, e incluirá conversaciones con el público al término de las proyecciones.

La programación incluirá también la exhibición y venta de fotolibros, junto a una veintena de charlas y lanzamientos editoriales que permitirán conocer proyectos y publicaciones de Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú, además de propuestas de regiones de Chile como Lente Norte y el Colectivo Fronterizas. Entre los invitados internacionales que llegarán a conversar con los asistentes se cuentan el curador chileno residente en Francia, Sergio Valenzuela-Escobedo; el artista colombiano José Ruiz, de Ediciones Réplica; el editor peruano Fernando Fujimoto, de KWY; el escritor y curador Miguel del Castillo, de la Biblioteca de Fotografía del Instituto Moreira Salles; Rony Maltz, de LP Press de Brasil; y Aizar Arar Franco, de la asociación El Ojo Salvaje de Paraguay.

El Espacio Wiphala reunirá propuestas nacionales e internacionales vinculadas al fotolibro y la fotografía, entre ellas una muestra de fotolibros sobre la dictadura brasileña presentada por el Instituto Moreira Salles, custodio de una de las colecciones fotográficas más importantes de América Latina. También se exhibirán las publicaciones seleccionadas para el Premio Internacional StgoFoto y los trabajos surgidos en los talleres del Programa Ficciones Críticas. Como actividad familiar, la fotógrafa Verónica Soto Carvajal ofrecerá la experiencia gratuita “Estenopo: cámara gigante” el sábado 1 de agosto, entre las 12:00 y las 16:00 horas.

El Premio Internacional StgoFoto, que celebra su tercera versión, reconoce la producción editorial vinculada al fotolibro. Todas las publicaciones postulantes pasarán a formar parte de la colección de la Biblioteca Municipal Víctor Domingo Silva, de Ovalle, y veinte de ellas serán seleccionadas como finalistas y exhibidas en el Espacio Wiphala. La obra ganadora se anunciará el sábado 1 de agosto.

Durante los meses previos al festival, el Programa Ficciones Críticas, área de mediación de StgoFoto, desarrolló iniciativas dirigidas a infancias, jóvenes y personas mayores. Entre ellas, los talleres “Descubriendo la Luz”, a cargo de Verónica Soto, se realizaron con niños, niñas y adolescentes del Programa Polos de la Infancia de la Municipalidad de Santiago; los talleres “Correspondencias Visuales”, de Sofía Pucher y Francisca Lillo, se desarrollaron en cuatro establecimientos educacionales; y la segunda versión del “Club de Fotolibros para personas mayores”, a cargo de Macarena Quezada Bilbao, se realiza en la Sala Bibliomás del Palacio Pereira.

Como parte de su programa formativo, StgoFoto desarrollará además un Visionado de Proyectos en el que veinte maquetas de fotolibros recibirán retroalimentación de especialistas como Rodrigo Villalón Ardison, de Ediciones Challa (Arica); Sergio Valenzuela-Escobedo; José Ruiz; la fotógrafa y docente Zaida González Ríos; la curadora Andrea Aguad; y el fotógrafo e investigador Luis Weinstein.

StgoFoto 2026 se realizará entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago). Todas las actividades son gratuitas.