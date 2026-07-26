Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de Julio de 2026


Exseremi de Salud de Magallanes fue detenido por presunto delito sexual

La delegada presidencial Ericka Farías confirmó la detención de Fabián Barrientos, quien había renunciado un día antes tras conocerse el proceso penal que lo afecta.

La delegada presidencial Ericka Farías confirmó la detención de Fabián Barrientos, quien había renunciado un día antes tras conocerse el proceso penal que lo afecta.

Nacional

La delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías, confirmó la detención del ahora exseremi de Salud, Fabián Barrientos, a quien un día antes el Ministerio de Salud le había solicitado la renuncia por un proceso penal que lo afecta.

Barrientos fue arrestado por Carabineros y será trasladado este domingo al Juzgado de Garantía de Punta Arenas para su control de detención y eventual formalización por, según se informó, un delito sexual.

“Nosotros como gobierno estamos muy consternados por una denuncia que se recibió y que está en investigación en el Ministerio Público, a causa de una investigación que se está siguiendo contra el exseremi Fabián Barrientos”, informó la delegada.

Farías explicó que “lo conocimos durante la tarde, y apenas se tomó conocimiento por información que nos entregó el seremi de Seguridad junto con el general de Carabineros, tomamos la decisión de solicitar la renuncia“.

“La exautoridad en este momento se encuentra detenida, lo está manejando el Ministerio Público, en la denuncia son hechos de gravedad, y por eso nosotros como gobierno decidimos solicitar la renuncia inmediatamente”, agregó.

“Es una investigación que está en manos del Ministerio Público, a nosotros no nos corresponde hacerla pública, sino que a ese organismo”, cerró la delegada presidencial.

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