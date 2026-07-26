Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de Julio de 2026


INDH rechaza la violencia de los "overoles blancos" y llama a tomar medidas

El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos rechazó los hechos ocurridos en las afueras del Instituto Nacional y llamó a las autoridades a un diálogo con las comunidades educativas.

El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos rechazó los hechos ocurridos en las afueras del Instituto Nacional y llamó a las autoridades a un diálogo con las comunidades educativas.

Educación

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó los hechos de violencia protagonizados por los “overoles blancos” el viernes pasado en el exterior del Instituto Nacional, donde arrojaron bombas molotov a Carabineros e incluso a un vehículo en que había dos menores.

En una declaración, el organismo expresó que “el Consejo del INDH ha seguido con preocupación las manifestaciones de violencia que han ocurrido en algunos de los establecimientos educacionales emblemáticos de Santiago, en particular los ocurridos a las afueras del Instituto Nacional, en la que se llegó al extremo de exponer la seguridad de dos menores de edad al interior de un vehículo”.

“Afirmamos categóricamente que nada justifica la violencia con la que actúan personas premunidas de overoles blancos y quienes los apoyan, las que incluso han estado dirigidas contra estudiantes y organizaciones estudiantiles que no comparten sus métodos”, enfatizó el INDH. “La rechazamos, porque vulnera el derecho a la educación y el derecho a la manifestación pacífica. La violencia distorsiona las legítimas demandas estudiantiles y contribuye a la imagen de deterioro de la educación pública”, agregó.

El Consejo añadió que “en estos establecimientos, quienes estudian y sus organizaciones han venido planteando una serie de reivindicaciones muy atendibles referidas a precarias condiciones materiales de los planteles y a insuficiencias en las prestaciones docentes a las que tienen derecho, demandas que no han sido resueltas en su totalidad por las sucesivas autoridades”.

Sobre esa base, el organismo exhortó a las autoridades a mantener un diálogo sistemático con las comunidades educativas y especialmente con las organizaciones estudiantiles para la más eficaz solución de los problemas y demandas planteadas, y a adoptar las medidas necesarias para impedir que las acciones violentas y delictivas de quienes actúan caracterizados con overoles blancos vulneren el derecho a la vida e integridad de quienes integran las comunidades educativas y el derecho a la educación de la inmensa mayoría de estudiantes que quieren desarrollar sus actividades formativas en paz y con seguridad.

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