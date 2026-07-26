Instituto Mises Cono Sur desvincula a asesor del PNL tras viralizarse video con burlas a niños con autismo y expresiones sexuales

Durante la madrugada de este domingo, el Instituto Mises Cono Sur anunció la desvinculación inmediata de Ítalo Omegna, militante del Partido Nacional Libertario (PNL), a raíz de la masiva indignación generada por la viralización de un video en redes sociales. En el registro, Omegna aparece junto a otros sujetos realizando mofas dirigidas a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), además de emitir explícitas expresiones de carácter sexual vinculadas a menores de edad.

Mediante una declaración pública oficial, el organismo confirmó el inicio de gestiones formales para remover a Omegna de su cargo como director de vinculación. La institución argumentó que el contenido del material audiovisual quebranta de manera irreparable sus principios.

“Resulta incompatible con los valores, estándares de conducta y representación que el Instituto exige a quienes forman parte de su equipo”, expusieron en la misiva.

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En paralelo a sus funciones en la entidad desvinculante, el asesor también se desempeñaba como director ejecutivo de la Fundación NOVUM y ejercía la dirección de contenidos en el medio digital Desarrollemos Chile.

Pese a reconocer el trabajo profesional que Omegna realizó durante su permanencia en la institución, el Instituto Mises Cono Sur subrayó que la gravedad del episodio obligó a poner en primer plano el marco ético que rige a la organización.

En el comunicado, la entidad fue enfática al reafirmar su postura institucional respecto al resguardo irrestricto de la infancia y la juventud: “Rechazamos categóricamente cualquier conducta que implique abuso, burla o vulneración de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”.