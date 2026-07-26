“La Odisea” de Nolan y la importancia de la traducción, según especialista U. de Chile

El poema atribuido a Homero llegó al cine en una nueva versión de la mano de Christopher Nolan, una historia que regresa porque “es una obra muy importante históricamente”, asegura la académica del Departamento de Literatura Brenda López. Por su parte, el cineasta Moisés Sepúlveda, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI), sostiene que esta adaptación logrará cumplir el “reto de expandir los límites del lenguaje, de conectar con las grandes audiencias”.

El poema épico griego atribuido a Homero, “La Odisea“, está hoy nuevamente en todos los titulares gracias al estreno de una nueva versión cinematográfica, esta vez, a cargo de Christopher Nolan. Se trata de la más ambiciosa apuesta del cineasta y, además, una de las versiones en las que más recursos se invirtieron para saltar a la pantalla grande.

Esta nueva versión se suma a las más de 30 adaptaciones directas al cine o reinterpretaciones de la obra griega, desde la italiana “L’Odissea” (1911), pasando por “Ulysses” (1954), protagonizada por Kirk Douglas, hasta este último trabajo que tiene a Matt Damon en el papel de “Odiseo“. Pero ¿qué hace tan interesante históricamente a esta obra? La académica del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile, Brenda López Saiz, explica que “‘La Odisea’, junto con ‘La Ilíada’, es una obra muy importante históricamente por las vastas y profundas repercusiones que tiene sobre el desarrollo de una serie de tradiciones literarias posteriores”.

“Los poemas homéricos son obras fundacionales de la cultura y la literatura griega antigua. Más tarde, la cultura y la literatura griega son integradas en el desarrollo de la cultura romana. Al interior de ese proceso, los poemas épicos griegos son modelos para la épica romana y, en particular, para la ‘Eneida‘ de Virgilio, poema que será sumamente importante para el desarrollo de la épica y la literatura posterior. A partir de la modernidad temprana, la mayor parte de la literatura europea se desarrolla en diálogo con la literatura griega y romana.

En ese diálogo, la ‘Eneida’ y otros poemas épicos romanos (por ejemplo, ‘Farsalia’ de Lucano), junto con los poemas homéricos que son ‘redescubiertos’ a partir del siglo XIV, serán obras fundamentales para el desarrollo no solo del género épico en distintos países de Europa y en América colonial, sino de muchas obras de distintos géneros literarios a lo largo de la modernidad y hasta nuestro mundo contemporáneo (como lo muestra la película de Nolan)”, señala la académica.

La profesora Brenda López, que ha leído innumerables veces el poema en griego y español, aunque asegura que a veces “consulto traducciones a otros idiomas como inglés, alemán, italiano, portugués o francés”, agrega, tras ver la cinta, que Nolan “no pretende hacer una versión que transmita lo más cercanamente el contenido de ‘La Odisea’ a través de un medio distinto (audiovisual) y, si lo pretendiera, sería muy ingenuo, ya que evidentemente en el siglo XXI no podemos pretender transmitir ‘fielmente’ la obra”.

“En el caso particular de la película, Nolan además toma una serie de decisiones que transforman de manera importante el poema de Homero, para plantear lo que él quiere plantear. Resumiendo muchísimo: Odiseo es un Oppenheimer del segundo milenio antes de Cristo”, agrega la académica de Literatura.

Por su parte, el académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Casa de Bello y director de cine, Moisés Sepúlveda, confía en el éxito de la cinta y en la llegada de esta obra, de la mano de Nolan, a nuevas audiencias, porque “su estilo narrativo no se pierde, o sea, apuesta por grandes estructuras, apuesta por grandes temas, por temas complejos y logra conectar con los espectadores. Eso me hace pensar que va a lograr que ‘La Odisea’ cumpla ese reto, cumpla ese reto de expandir los límites del lenguaje, de conectar con las grandes audiencias, de marcar una tendencia formal y narrativa”.

“Christopher Nolan es uno de los grandes cineastas de nuestra época y de los grandes cineastas que, además de tener una habilidad narrativa y formal, siempre es muy estimulante y que renueva el lenguaje”, añade Sepúlveda.

El valor detrás de las traducciones

Cuando la plataforma de streaming HBO estrenó la serie “Heated Rivalry” (“Más que rivales”) en 2025, la crítica de cine Ángela Díaz, conocida también en redes como Negra Cesante, reportó un error en su traducción, reflejado en los subtítulos. En una escena, “Shane” le pregunta a “Ilya” si ha estado con otros hombres, a lo que este responde que sí. El subtítulo en ese momento señala que “con mis entrenadores” y no “con el hijo de mi entrenador”, que es algo que cambia completamente el sentido de la escena y la serie. Finalmente, HBO corrigió el error y ahora se puede entender igual que en el idioma original, pero ejemplos como este hay cientos en la televisión, cine y literatura y por eso es tan importante darle el valor correspondiente a la traducción.

“La Odisea” ha sido traducida a la mayoría de los idiomas en sus casi tres mil años de historia y cada uno de estos idiomas ha tenido distintas versiones. En el caso de Nolan, el guión lo escribió luego de revisar varios textos, pero en el que se inspiró fue en la versión de la traductora Emily Wilson, publicada en 2017 y que es, además, la primera traducción completa del poema al inglés publicada por una mujer.

La académica del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile, Brenda López Saiz, asegura que “siempre hay diferencias entre una y otra traducción al mismo idioma (entre dos o más traducciones al español, por ejemplo). Traducir implica tomar muchas decisiones de índole léxico, sintáctico, semántico, pragmático, etc. Eso ocurre en toda traducción, pero es particularmente complejo tratándose de lenguas antiguas”.

“Y, por supuesto, hay también diferencias al traducir una obra a distintos idiomas, porque las lenguas son distintas y tienen distintas posibilidades de transponer los recursos de la lengua fuente”, asegura la académica.

Sin embargo, Brenda López añade que “me parece que el guión de Nolan no incorpora prácticamente nada del texto de la Odisea. No me atrevo a decir que ‘nada’, porque la vi solo una vez, pero es un texto absolutamente independiente y distinto del poema. Por ende, creo que en la película misma no es tan relevante qué traducción leyó Nolan”.

Además, sobre el rol de las mujeres en la cinta, tomando en consideración que la traducción principal utilizada fue la primera hecha por una mujer al inglés, señala que “no creo que en ello haya influido que la traducción es de una mujer. Más bien, es una perspectiva de género actual”.

“No creo que los personajes femeninos tengan más ‘potencial’ en la película. De hecho, en el poema tienen una presencia mayor (y hay personajes femeninos importantes que la película no incorpora). Lo que sí hay, por supuesto, es una perspectiva de género distinta, propia de nuestras ideas contemporáneas”, asegura López.