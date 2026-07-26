Los incendios forestales resisten las labores de extinción en Francia y España

Los incendios de este fin de semana en Francia y España serán recordados por su alcance de destrucción y por las más de 300 mil personas que han tenido que ser evacuadas.

Por el momento, el incendio en el suroeste de Francia, cerca de Burdeos, ha obligado a más de 200 mil “refugiados del fuego” a abandonar sus hogares y ha quemado unas 42 mil hectáreas. Esto lo convierte en el fuego más devastador del país galo desde la Segunda Guerra Mundial, cuando un incendio devoró unas 50 mil hectáreas en 1949.

Mientras tanto, una enorme nube de humo inunda las calles de la capital española. Esta proviene del enorme incendio al oeste de la región de Madrid, resultado de la unión de dos fuegos forestales independientes que, por el momento, las autoridades ya califican como el “peor de la historia” en la región madrileña.

Llamas incontrolables por el “pirocumulonimbo”

Las autoridades francesas hacen frente a una crisis sin precedentes provocada por los incendios activos en el suroeste del país, especialmente en las regiones de Gironda y Landas, cerca de Burdeos.

En las últimas horas, las autoridades han evacuado a unas nuevas 50 mil personas, sumando un total de más de 220 mil refugiados del fuego.

Las llamas, que ya han devorado 42 mil hectáreas, han cruzado la vía férrea cerca de la comuna de Biganos. La compañía ferroviaria SCNF informó de la suspensión del servicio a al sur de Burdeos, afectando a Arcachon, Dax y Mont-de-Marsan hasta nuevo aviso.

La situación sigue siendo muy desfavorable Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, dijo en una rueda de prensa que “la situación sigue siendo muy desfavorable”, sobre todo en el departamento de la Gironda. Este añadió que el fuego “se ha vuelto a propagar con extrema virulencia e imprevisibilidad, generando su propio viento y extendiéndose de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos”.

El capitán de bomberos de Burdeos, Nicolas Braz, afirmó que el calor causa remolinos que han convertido el incendio forestal en “errático e incontrolable”. Esta agresividad de las llamas, que describen tanto el ministro del Interior como el capitán Braz, hace referencia al fenómeno de “pirocumulonimbo“, según el cuerpo de bomberos de Gironda.

Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes. Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… pic.twitter.com/DFzPt8vSYM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2026

Acorde a la definición de la NASA, son aquellas nubes que aparecen de forma “artificial” a causa de una fuente natural de calor, como un incendio forestal o un volcán. Mientras tiene lugar este fenómeno, el fuego “crea su propio viento, con remolinos, y se vuelve errático e incontrolable”, aclara el cuerpo de bomberos de la Gironda.

En esta región, las llamas han acabado con unas 32 mil hectáreas, tres veces la región de París, y destruido al menos 140 viviendas. El estado ha anunciado una movilización de mil 500 militares para apoyar las evacuaciones y proteger las viviendas que hayan quedado sin vigilancia.

España afronta “horas complejas” en su lucha contra las llamas

Mientras tanto, la crisis por los incendios se repite en España. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo a los periodistas que quedan “horas complejas” por delante, pero consideró que la noche “ha sido muy positiva”.

Las declaraciones tuvieron lugar en la provincia de Ávila, cerca de Madrid, que vive el incendio más grave de su historia, según el presidente la comunidad autónoma de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Teniendo en cuenta los últimos datos de las autoridades españolas, los incendios de los últimos días han calcinado más de 20 mil hectáreas y han obligado al desalojo de 75 mil personas.

En el centro mando de emergencias creado en el municipio de Navaluenga, el presidente del Gobierno de España instó a todos los partidos políticos a cooperar para la instaurar “un gran pacto de Estados frente a la emergencia climática”.

Los bomberos y servicios de emergencia del país, respaldados por aviones bombarderos de agua italianos y portugueses, tienen que hacer frente a un nuevo incendio en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Actualmente, ya hay más de 15 mil evacuados y el fuego está “fuera de capacidad de extinción”, advirtió Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalidad Valenciana.

En lo que va de año, los incendios han quemado casi 190 mil hectáreas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), cerca de la mitad de las 393 mil de 2025, que fue el peor año de la historia reciente de España.