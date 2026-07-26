Minsal refuerza vacunación y vigilancia sanitaria tras aumento de casos de sarampión en países de América

Frente al aumento de casos de sarampión registrado en distintos países de América y al récord de contagios reportado en Estados Unidos, el Ministerio de Salud reforzó las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica para disminuir el riesgo de propagación del virus en Chile.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que, si bien el país no presenta transmisión autóctona de la enfermedad -es decir, no existe circulación sostenida del virus entre personas dentro del territorio-, sí se han detectado casos importados, ante los cuales los equipos sanitarios han realizado bloqueos de contactos, investigaciones epidemiológicas y seguimiento para evitar nuevos contagios.

En ese contexto, la subsecretaria destacó la importancia de la inmunización para prevenir la enfermedad. “El sarampión es una enfermedad viral que es inmunoprevenible. Tenemos vacuna disponible en nuestro país hace muchos años”, sostuvo Pizarro.

Actualmente, la vacuna contra el sarampión forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y se administra a los 12 meses y a los tres años de edad. Por ello, la autoridad llamó a padres, madres y cuidadores a verificar que los menores cuenten con su esquema completo y, de ser necesario, acudir a los vacunatorios públicos o privados en convenio.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el comportamiento de la enfermedad en la región ha sido monitoreado durante los últimos meses, lo que ha permitido fortalecer las labores de investigación epidemiológica, el seguimiento de viajeros y la vigilancia de personas que hayan estado en contacto con casos confirmados.

Además, Pizarro informó que hace aproximadamente un mes se implementó una campaña de reforzamiento mediante el envío de mensajes de texto dirigidos a padres y tutores de niños que aún no completan su calendario de vacunación.

En relación con quienes viajarán al extranjero, especialmente a países donde existe una mayor circulación del virus, la autoridad recomendó revisar previamente el estado de inmunización. Precisó que las personas nacidas entre 1971 y 1981 que desconozcan su situación vacunal deben acudir a un centro de salud o vacunatorio para consultar el Registro Nacional de Inmunizaciones y recibir una dosis si corresponde.

Finalmente, la subsecretaria reiteró que las medidas preventivas ya se encuentran en marcha, aunque enfatizó que la principal herramienta para evitar nuevos casos sigue siendo mantener los esquemas de vacunación al día.