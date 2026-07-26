"Perdidos en el espacio": la crisis de identidad que impide a la oposición capitalizar los errores de La Moneda

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que el Socialismo Democrático carece de “un liderazgo ordenador” que permita acuerdos con el Gobierno. Sus declaraciones se suman a las críticas de la UDI, que recientemente acusó a la oposición de carecer de un “interlocutor válido” para La Moneda. Así, analistas advirtieron que el bloque opositor atraviesa una crisis de identidad y de unidad, con partidos “perdidos en el espacio” y sin capacidad de articular un proyecto alternativo que incida en la agenda del país.

El secretario de Estado advirtió que la agenda de La Moneda en seguridad, empleo y obras públicas seguirá su curso inalterable. “No nos vamos a inhibir“, sentenció en entrevista con El Mercurio.

Las declaraciones de Alvarado encontraron la respuesta de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Para la legisladora, la actitud de la administración de José Antonio Kast de imponer su agenda por márgenes mínimos revela una preocupante desconexión.

“El Gobierno no logra una mayoría política, no logra una mayoría social, basta ver las encuestas. Se gana con un voto, pero se pierde apoyo ciudadano y no hay credibilidad de parte de la ciudadanía. Yo creo que esa pérdida es mucho más grave que haber perdido un proyecto o mejor aún, haberlo dialogado”, argumentó la timonel socialista, quien calificó el avance oficialista como un “triunfo pírrico“.

En cuanto a la controversia por el financiamiento a los municipios tras la aprobación de la fórmula de compensación para enfrentar la exención del pago de contribuciones, contemplada en la megarreforma, la senadora responsabilizó al Ejecutivo.

“Este problema lo crea el Gobierno, porque es el Gobierno el que toma la decisión de terminar con el financiamiento histórico de los municipios. Si se decidió políticamente por parte del Ejecutivo terminar con el financiamiento de las contribuciones, es evidente que ellos tienen que buscar la forma de compensar”, remarcó Vodanovic.

Partidos “perdidos en el espacio”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la doctora en Ciencia Política del Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce, planteó que la oposición enfrenta una severa crisis de identidad que le impide plantearse como un actor relevante.

“No es que solo no haya un interlocutor válido, sino que además las oposiciones no han encontrado el tono para poder oponerse a los proyectos del Gobierno”, explicó la analista.

Arce profundizó en lo que calificó como un “desfonde ideológico” de las colectividades tradicionales. “Los partidos, por ejemplo el PPD, el PS, incluso el Frente Amplio, están súper perdidos programáticamente. Son partidos que están súper perdidos en el espacio, no cachan nada para dónde va la micro. Perdieron la capacidad y el centro ideológico en el proceso de adaptación para la supervivencia dentro del sistema de partidos”, sostuvo.

A su juicio, esta desconexión lleva a los parlamentarios a vivir del “efectismo en redes sociales” en lugar de formular políticas públicas. “Salen desesperados abuscar la mejor cuña todos, versus ponerte a pensar detenidamente a quién le estás hablando. No hay capacidad de diálogo entre las oposiciones, no se sabe a quiénes representan, no se sabe qué quieren y no tienen capacidad ni siquiera de vetar nada“, aseveró Arce.

El “canasto de mimbre” y la urgencia de una sola voz

En conversación con nuestro medio, el analista político y exsubsecretario de la Presidencia y Desarrollo Regional, Víctor Maldonado, coincidió en que la oposición atraviesa un momento crítico, pero interpretó las declaraciones del Gobierno desde otra perspectiva.

“Las palabras del ministro del Interior son un regalo envuelto en amargor, porque marca un punto muy fundamental: la oposición no está dando el máximo de lo que el país le exige, está bajo su nivel”, diagnosticó.

Para Maldonado, el principal error táctico de la centroizquierda es su incapacidad de unificar su fuerza técnica y política. “La oposición tenía todos sus equipos de respaldo con un arsenal en contra de la reforma muy importante. ¿Pudo expresar esa enorme fuerza en la discusión? Mi impresión es que no. La oposición resonga en la fila, pero no detiene ni modifica nada de la agenda del país, que está totalmente en manos de la derecha”, advirtió.

El analista recalcó que la tarea de la oposición no es simplemente rechazar, sino articular un proyecto alternativo claro. “Tiene que decir en positivo qué es lo que habría que hacer. Estas son nuestras 10 propuestas para el país en las que estamos todos de acuerdo. Y eso no lo ha dicho, por lo tanto, es su gran debilidad”, enfatizó.

Al proyectar el futuro del bloque, el experto cuestionó la incapacidad de capitalizar los errores de La Moneda. “Cuando se debilita el Gobierno, se fortalece la oposición. Pero no se está fortaleciendo, ¿por qué? Porque es un canasto de mimbre que no recibe, no contiene lo que rebalsa y cae del Gobierno por falta de credibilidad”, sentenció Maldonado, quien instó a las directivas a designar líderes de coalición que logren hablarle al país con una sola voz.