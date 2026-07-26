“Una experiencia inolvidable”: directora musical de la gira de Rosalía visita la Gran Sala Sinfónica de la U. de Chile

El arrollador paso de la cantante española Rosalía por Santiago con su gira mundial Lux Tour no solo dejó postales memorables sobre el escenario del Movistar Arena —espectáculo catalogado por la crítica especializada como uno de los montajes más ambiciosos presentados en Chile en 2026—, sino que también propició un significativo encuentro en el ámbito de la música académica nacional.

La compositora, organista y directora musical cubana Yudania Gómez, conocida artísticamente como Yudi Heredia, aprovechó su estancia en el país para visitar las instalaciones de la Gran Sala Sinfónica de la Universidad de Chile. La artista, quien lidera a la Heritage Orchestra durante el tour, presenció un ensayo en vivo del conjunto orquestal de la casa de estudios y realizó un recorrido guiado por las dependencias del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC), ubicado en el complejo VM20.

El vínculo entre la música cubana y la estrella del pop flamenco surgió a través de plataformas digitales, luego de que Heredia publicara en Instagram un exhaustivo análisis musical del tema “Berghain”. El contenido se viralizó hasta llegar a oídos de la propia Rosalía, lo que derivó en la invitación a asumir la dirección orquestal de su montaje internacional.

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En su trabajo creativo, Heredia destaca por entrelazar las raíces afrocubanas con la música sinfónica tradicional, sello que ha quedado impregnado en la puesta en escena de la gira:

“Yo me inspiro mucho en la música popular cubana, como el son, la guajira o el zapateo, pero también en la tradición yoruba y en la parte afrocubana, que para mí es un patrimonio enorme. Es una música con una fuerza increíble y que se une muy bien con lo clásico. A mí me gusta, por ejemplo, mezclar tambores batá con una orquesta sinfónica o usar el idioma y las consonantes de forma percusiva en la música coral”.

Tras compartir con los músicos e integrantes del cuerpo artístico de la Universidad de Chile, la directora agradeció el recibimiento de la institución: “Muchas gracias. Ha sido una experiencia inolvidable que me llevaré en mis recuerdos”, concluyó la compositora al cerrar su paso por el espacio cultural universitario.