Alcaldesa Delfino responde a Quiroz por compensación de contribuciones: "Lamento mucho el tono, la idea siempre ha sido dialogar"

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, cuestionó el mecanismo de compensación por la exención de las contribuciones a los municipios contemplado en la megarreforma. La jefa comunal aseguró que la fórmula aprobada por el Congreso profundiza las desigualdades entre comunas y termina favoreciendo a los territorios de mayores ingresos.

Las declaraciones se producen luego de que la tramitación del proyecto quedara pendiente para después de la semana distrital, tras la postergación de la votación final en el Senado. Uno de los principales focos del debate ha sido precisamente el sistema de compensación por la exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años, cuyo artículo quedó en manos de la comisión mixta.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Delfino lamentó además las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien desestimó las críticas formuladas por un grupo de alcaldes respecto de la distribución de los recursos. “Muy sencillo, aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa, y se acabó”, declaró el jefe de la billetera fiscal.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Lamento mucho el tono del ministro, porque la idea siempre ha sido por parte nuestra poder dialogar y conversar“, afirmó la jefa comunal, quien insistió en que el debate nunca estuvo centrado en rechazar la compensación, sino en la forma en que ésta sería distribuida entre las municipalidades.

Además, la alcaldesa rechazó los cuestionamientos que apuntaban a un grupo minoritario de alcaldes presionando por cambiar la propuesta del Ejecutivo. “No es que seamos seis, siete, somos la mitad al menos de los alcaldes y alcaldesas de Chile. Además, gobernamos comunas que tienen alta población, o sea, acá están representadas las comunas de Maipú y Puente Alto, que son las comunas más grandes del país”, manifestó Delfino.

En el detalle del debate, planteó que actualmente el 75% de los recursos provenientes de las contribuciones se destinan al Fondo Común Municipal, mientras que el porcentaje restante permanece en la comuna donde se recauda. Sin embargo, la compensación aprobada considera únicamente este último componente, financiándolo con recursos provenientes de impuestos generales.

A juicio de Delfino, lo anterior implica que comunas con menores ingresos terminen financiando a aquellas con mayor capacidad económica. “Los vecinos y vecinas de Quinta Normal, Maipú, Renca o Cerro Navia van a estar pagando impuestos para financiar a la comuna de Las Condes“, sostuvo.

“Entonces, por eso nosotros hemos planteado que esta es una propuesta que es injusta y desigual, porque en el fondo, vía impuestos generales, se le está financiando, recaudando, compensando a Las Condes, 13 mil millones de pesos versus comunas como Quinta Normal, 50 millones de pesos”, insistió la alcaldesa.

Delfino también manifestó su disconformidad con la postura adoptada por la Asociación Chilena de Municipalidades durante la discusión del proyecto. La alcaldesa recordó que, durante un encuentro realizado en La Serena, una mayoría de alcaldes respaldó una postura común respecto de la megarreforma, pero aseguró que finalmente la asociación terminó defendiendo una posición que solo se impuso por un voto.

“La Asociación Chilena de Municipalidades siempre se ha caracterizado por defender causas transversales. Cuando no hay acuerdos, no hay acuerdos, y no corresponde presentar una postura como si representara a todos los alcaldes y alcaldesas de Chile“, cuestionó.

En esa línea, sostuvo que la propuesta impulsada por los municipios consistía en incorporar la totalidad de los recursos destinados a la compensación al Fondo Común Municipal, permitiendo una redistribución equitativa entre todas las comunas. Según explicó, de haberse aplicado ese mecanismo, Quinta Normal habría recibido cerca de $400 millones, mientras que con la fórmula aprobada obtendrá aproximadamente $59 millones.