Ascienden a 29 las salidas: renuncia Cristián Andrés Cabezas, seremi del Trabajo de Tarapacá

La salida de Cristián Andrés Cabezas Mundaca como secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá fue aceptada por el Presidente José Antonio Kast, según confirmó el Ministerio del Trabajo a través de un comunicado.

La medida se hará efectiva este lunes 27 de julio, mientras el Ejecutivo inicia la búsqueda de un reemplazante para el cargo.

Cabezas enfrentaba denuncias por presuntos hechos de acoso y maltrato laboral, además de un eventual uso indebido de recursos públicos. La ANEF de Tarapacá había solicitado su separación inmediata mientras avanzaban las indagatorias, con el argumento de que su permanencia podía profundizar el daño institucional y afectar a las funcionarias denunciantes.

“El Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, ha aceptado la renuncia del seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Tarapacá”, informó la cartera en un comunicado oficial.

El Ministerio del Trabajo añadió que la Secretaría Regional Ministerial mantendrá sus labores con normalidad durante el proceso de designación de una nueva autoridad, y reafirmó su compromiso con “la probidad, el buen funcionamiento del Estado y la promoción de ambientes laborales seguros y respetuosos”.

Con esta salida, asciende a 29 el número de seremis que han renunciado o sido removidos durante los primeros meses del actual Gobierno. El recuento había llegado a 28 tras la salida del seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, confirmada durante el fin de semana.

Las investigaciones contra la ahora exautoridad continuarán su curso con independencia de su renuncia. Existían denuncias por presunto maltrato y acoso laboral —una de ellas tramitada bajo la Ley Karin—, además de cuestionamientos por el eventual uso de recursos públicos.