Cierran seis estaciones de Línea 5 por incendio en metro Santa Isabel

En horas de la tarde de este lunes, Metro de Santiago debió suspender el servicio en parte de la Línea 5 debido a presencia de fuego en la estación Santa Isabel. También cerró otras cinco estaciones.

A través de su cuenta de X, Metro señaló a las 17:12 horas que la estación Santa Isabel se encontraba cerrada y sin detención de trenes, “debido a procedimiento de bomberos al interior de la estación”.

Por tanto, las estaciones Irarrázaval, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas no están disponibles para los usuarios. El servicio solo se encuentra funcionando desde Plaza de Maipú hasta Santa Ana y de Ñuble a Vicente Valdés.

Según información preliminar, se generó un foco de fuego al interior de un vagón, activando la alarma de incendio. Bomberos de Santiago se encuentra trabajando en el lugar.

“El Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 12 Compañías ante 2ª Alarma de Incendio en Estación Santa Isabel de Línea 5 del Metro de Santiago. Se realizó evacuación de pasajeros desde Estación Baquedano (L1-L2)”, indicaron.

En tanto, desde Transporte Informa han indicado que el tránsito está suspendido “en Santa Isabel al oriente altura de Gral. Bustamante, debido a procedimiento de bomberos por humo al interior de estación Santa Isabel del Metro de Santiago. Flujo vehicular desviado por V. Mackenna al norte”.