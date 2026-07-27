Flor Weisse (UDI): "La oposición no tiene la convicción de que el desarrollo de un país es a través del crecimiento económico"

La diputada y jefe de bancada de la UDI, Flor Weisse, aseguró respecto a la tramitación de la megarreforma del Gobierno, que lo ideal habría sido conseguir “más de un voto” y convencer a parlamentarios de otros sectores. “Se hicieron todos los esfuerzos para ello por parte del Gobierno y no se logró”, sostuvo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria gremialista acusó que: “(En la oposición) no estaba el ánimo de querer avanzar ni abrirse a un diálogo, por cuanto no tienen una convicción, así como nosotros la tenemos, de que el movimiento o el desarrollo de un país es a través del crecimiento económico”.

Sin embargo, Weisse reconoció que en el oficialismo hace falta una mejor coordinación. Esto, considerando que la última votación de la megarreforma en el Senado —en que se discutiría la compensación para los municipios tras la eliminación de las contribuciones— fue pospuesta porque no se contaba con los respaldos necesarios.

“Evidentemente que hay una falta de una coordinación más adecuada, de una conversación más específica con senadores de nuestro sector, que manifestaron que no están a favor de esta compensación”, afirmó.

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Justamente, requerida sobre el debate de la compensación a los municipios, que es resistida por alcaldes de oposición porque será financiada a través de impuestos generales —y no con cargo a los dueños de grandes propiedades— Weisse señaló que son opiniones “válidas” y “puede discutirse la fórmula de cómo se distribuye el Fondo Común Municipal, pero no es este el momento”.

“¿Qué es lo que hay? La crítica es al sistema actual de distribución del fondo municipal que cuando estaba el gobierno del presidente Boric nunca escuché hablar de eso, de que eso estaba mal y que había que modificar esa distribución. Resulta que hoy día el sistema es pésimo, no les gusta y antes estuvieron en silencio respecto a ese sistema. Insisto, se puede abrir el debate, pero hoy día, ¿qué quieren? ¿Quieren que no les devuelvan nada por el Fondo Común Municipal, que quede con menores ingresos los municipios?”, cuestionó.

La diputada además fue consultada por los resultados de las últimas encuestas, que posicionan al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como uno de los peores evaluados del gabinete. La diputada Weisse estimó que esto se relaciona con los efectos del alza en las bencinas y no con la tramitación de la megarreforma.

“Yo lo descarto. O si es así, la verdad es que la forma en que esto cambia es cuando los ciudadanos empiezan a ver y empiezan a constatar que los efectos sean los que Chile requiere. Esperemos que ya el próximo año se empiecen a ver resultados en esta materia”, dijo.