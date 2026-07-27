Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Julio de 2026


Frente Amplio abre carrera por su presidencia con dos listas en competencia

La actual dirigenta, Constanza Martínez, buscará la reelección frente a la diputada Gael Yeomans en los comicios internos del 15 y 16 de agosto, que definirán la nueva directiva nacional de la colectividad.

La actual dirigenta, Constanza Martínez, buscará la reelección frente a la diputada Gael Yeomans en los comicios internos del 15 y 16 de agosto, que definirán la nueva directiva nacional de la colectividad.

Nacional

El Frente Amplio inició este fin de semana su proceso de elecciones internas con dos candidaturas en competencia por la presidencia del partido. La actual timonel, Constanza Martínez, buscará la reelección frente a la diputada Gael Yeomans, en una votación que se realizará el 15 y 16 de agosto y definirá la nueva directiva nacional. 

Constanza Martínez, la actual timonel, defendió la necesidad de ampliar la presencia política del Frente Amplio más allá de las instituciones. La dirigenta sostuvo que el partido debe seguir “enfrentando a la ultraderecha no solo desde lo institucional, sino también con presencia y organización para llegar incluso a las personas que no se sienten representadas por la política“.

Por su parte, Gael Yeomans realizó el lanzamiento de su candidatura en la comuna de San Miguel, donde presentó la lista “Unidad para Avanzar“. Durante la actividad, Yeomans hizo un llamado a construir el programa de la lista junto a la militancia. 

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Frente Amplio.

“Estamos contentos hoy día, ya que lanzamos nuestra campaña. También estamos haciendo una invitación para no hacer un programa entre cuatro paredes, porque queremos que la militancia participe. Por eso hemos lanzado un proceso de escucha programática. Así que todos quienes tengan ideas y quieran compartirlas con nuestra lista, bienvenidas sean, porque nos interesa hacer un partido entre todas y todos”, expresó.

Además, la diputada abordó el escenario político actual y sostuvo que el Frente Amplio debe fortalecer su capacidad de oposición frente al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. “Tenemos una situación que es crítica, más que nada por la agenda del Presidente Kast, que es una agenda que retrocede en derechos, que busca además sacarle recursos al Estado y eso va a tener implicancia en la vida cotidiana de las personas, en la gestión de los municipios, en la salud y en la educación. Para eso necesitamos tener fuerza, y eso es lo que buscamos con estas elecciones del Frente Amplio”, afirmó.

Con este proceso, el Frente Amplio inicia una nueva etapa de definición interna que culminará el 15 y 16 de agosto, cuando la militancia elija entre las listas encabezadas por Constanza Martínez y Gael Yeomans para conformar la nueva directiva nacional.

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