Nuevo sistema frontal dejará lluvias hasta el martes mientras Gobierno acelera recuperación tras emergencia climática

Un nuevo sistema frontal comenzó a afectar este lunes a la zona central del país, dejando precipitaciones en la Región Metropolitana que se extenderán hasta la noche del martes. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el evento estará marcado por lluvias, chubascos, viento y un descenso de las temperaturas durante los próximos días.

El meteorólogo de la DMC, Elio Brufort, explicó que las primeras precipitaciones se registraron durante la madrugada y la mañana, principalmente en comunas del sector surponiente de Santiago, pero advirtió que el período de mayor intensidad se concentrará durante la tarde de este lunes.

Según detalló, para esta jornada se esperan entre 10 y 15 milímetros de agua caída, mientras que el martes podrían registrarse montos inferiores a los 10 milímetros. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en los sectores surponiente, precordilleranos y cordilleranos de la Región Metropolitana.

El especialista añadió que durante la noche de este lunes no se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas, especialmente en comunas del sur y poniente de la capital. Además, el sistema frontal estará acompañado por viento, con ráfagas de hasta 40 km/h en el valle y entre 70 y 80 km/h en la cordillera.

De acuerdo con el pronóstico, los chubascos continuarán durante la madrugada y la mañana del martes, para comenzar a declinar durante la tarde y finalizar hacia la noche. En tanto, el miércoles ya no se esperan precipitaciones, aunque las temperaturas mínimas descenderán hasta un rango de entre 4 °C y 6 °C.

El sistema frontal también alcanzará otras regiones de la zona central. En Valparaíso se esperan precipitaciones débiles entre la madrugada del lunes y la mañana del martes, con acumulados cercanos a 20 milímetros durante la primera jornada, mientras que el fenómeno llegará al sur de la Región de Coquimbo el martes con chubascos aislados y montos inferiores a 5 milímetros.

En paralelo al nuevo evento meteorológico, el Gobierno entregó un balance de las labores de recuperación de la infraestructura pública dañada por los sistemas frontales que afectaron recientemente a las regiones de Atacama y La Araucanía.

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró que los trabajos de emergencia han permitido recuperar una parte importante de los servicios afectados. La autoridad explicó que una de las principales prioridades ha sido restablecer la conectividad de la Ruta 5 Norte y de las principales vías de las zonas afectadas. En ese sentido, indicó que el tramo correspondiente a la Región de Coquimbo ya opera en ambos sentidos, aunque con restricciones horarias, mientras que en Atacama la ruta permanece habilitada con limitaciones operativas mientras continúan las obras.

De acuerdo con el balance oficial, entre Atacama y La Araucanía se contabilizan 697 afectaciones a infraestructura pública, de las cuales 223 ya han sido recuperadas. Los daños corresponden principalmente a 358 caminos, 308 sistemas de Agua Potable Rural (APR), 17 puentes, 10 colectores de aguas lluvias y cuatro bordes costeros y caletas.