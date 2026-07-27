Oposición redobla presión para fortalecer el Fondo Común Municipal en medio del debate por exención de contribuciones

El mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones incluido en la megarreforma continúa generando debate. Mientras el Gobierno defiende que la propuesta garantiza la reposición íntegra de los recursos que dejarán de percibir las municipalidades, alcaldes y dirigentes de oposición insisten en que esos fondos deben destinarse al Fondo Común Municipal para asegurar una distribución más equitativa.

Las diferencias se mantienen luego de que la votación en el Senado del artículo derivado de la comisión mixta quedara postergada hasta después de la semana distrital.

Así, este lunes la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, reiteró que el problema no radica en la existencia de una compensación, sino en la forma en que ésta se distribuye. “Lo que nosotros hemos venido a hacer es seguir planteando la propuesta que hemos levantado como alcaldes y alcaldesas, donde el foco está en fortalecer el Fondo Común Municipal“, sostuvo tras una reunión entre alcaldes y dirigentes de oposición.

La jefa comunal cuestionó que recursos provenientes de impuestos generales terminen beneficiando principalmente a las comunas de mayores ingresos. “No nos parece que con recursos de todos los chilenos que se recaudan vía el IVA (…) se terminen financiando privilegios de algunas comunas del sector oriente“, afirmó, y señaló que esos recursos deberían distribuirse según las necesidades de cada municipio.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó la conducción del Ejecutivo durante la tramitación de la reforma y aseguró que el Gobierno nunca acogió la propuesta elaborada por los alcaldes. “Esta ha sido una reforma tramitada rápidamente, muy parecido a una estafa telefónica, donde el ministro Quiroz ha tratado de hacer avanzar todo lo más rápido posible, salvo cuando no puede contar con sus propios votos”, criticó.

Además, Martínez sostuvo que el Ejecutivo “no fue capaz de escuchar a la totalidad de los alcaldes” y rechazó que existiera un acuerdo amplio con los municipios. “Este supuesto acuerdo al que llegó el Gobierno con los alcaldes no es verdad, es una falsedad“, apuntó.

En tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, llamó a modificar el mecanismo para fortalecer el Fondo Común Municipal como herramienta de redistribución territorial. “Aquí no hay un debate respecto de una posición alternativa a la que representa el Gobierno, sino una posición que quiere representar, proteger y defender los intereses de toda la población”, planteó.

Carmona sostuvo que el Fondo Común Municipal “debe seguir siendo un instrumento de redistribución que tienda a acercarse a una igualdad de condiciones“. Y advirtió que mantener la fórmula actual “acentúa la desigualdad en las condiciones de vida” entre comunas con distintas capacidades económicas.

Gobierno y oficialismo defienden compensación

En respuesta, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió el mecanismo propuesto por el Ejecutivo y aseguró que la iniciativa garantiza que todas las municipalidades recuperarán íntegramente los recursos que dejarán de percibir por la exención de contribuciones. “Al Gobierno siempre le ha interesado, después de la discusión en particular en el Senado, reponer la compensación a los municipios“, aseguró.

El secretario de Estado explicó que “todos los municipios que van a tener personas que a partir de 2027 se acojan a la exención de contribuciones, ese volumen de recursos que dejan de percibir íntegramente se repone a cada municipalidad del país”, ya sea mediante una transferencia directa o a través del Fondo Común Municipal.

El secretario de Estado sostuvo que “el 100% de lo que dejen de percibir a partir de 2027 está debidamente compensado” y descartó que la fórmula genere una distribución desigual entre las comunas. Alvarado agregó que, si finalmente la norma es rechazada, “este sería el tercer intento que hace el Gobierno por devolverle la plata a los municipios”, por lo que estimó que serán los senadores quienes deberán explicar a las comunas por qué no prosperó la reposición de esos recursos.

En la misma línea, el senador oficialista Rojo Edwards planteó que, si la disposición finalmente no prospera, el Ejecutivo debe continuar con la implementación de la Ley de Reconstrucción Nacional y posteriormente impulsar una nueva solución para financiar a los municipios.

“Si se cae la norma, el Gobierno debe seguir y lograr la implementación más rápida posible de la ley de reconstrucción. Chile necesita volver a crecer y generar empleos”, manifestó el legislador.

Edwards sostuvo que posteriormente podría tramitarse una nueva ley que restablezca los recursos municipales, incorporando mayores mecanismos de control sobre su utilización. Como alternativa, también planteó que esa reposición pueda abordarse durante la discusión de la próxima Ley de Presupuestos.