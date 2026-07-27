Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Julio de 2026


Presidente Kast encabeza reunión por nuevo sistema frontal: "La emergencia no se ha terminado"

Según Meteored, las provincias de O'Higgins y Maule concentrarán los mayores acumulados, con hasta 48 mm, mientras que en Santiago se prevén chubascos intermitentes con 10 mm.

Según Meteored, las provincias de O'Higgins y Maule concentrarán los mayores acumulados, con hasta 48 mm, mientras que en Santiago se prevén chubascos intermitentes con 10 mm.

Nacional

La mañana de este lunes el Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión telemática con los delegados regionales ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal que afectará al país.

En su cuenta de X, el Mandatario advirtió que: “La emergencia no se ha terminado. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo. Hoy nos reunimos con los delegados regionales para seguir coordinados”.

Según el portal Meteored, durante esta jornada las regiones de O’Higgins y Maule registrarán los mayores volúmenes de precipitación, con acumulados que alcanzarían hasta 48 mm. En Valparaíso se esperan 21 mm, mientras que San Antonio y Pichilemu recibirían alrededor de 20 mm.

Para el martes, las lluvias comenzarán a desplazarse hacia sectores de la zona central. En el valle de Los Andes se proyectan 18 mm, en Chillán 19 mm y en Constitución 11 mm. En Santiago, en tanto, el pronóstico indica chubascos intermitentes con 10 mm de agua caída.

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