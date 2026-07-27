Presidente Kast presenta reforma constitucional para desvincular autoridades ante consumo de drogas

El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes en el Palacio de La Moneda el proyecto de reforma constitucional que agrega una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que consuman sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

La iniciativa obligaría a las autoridades a someterse a un examen de detección de drogas al momento de asumir funciones y luego de manera periódica, según la forma que determine la ley. Además, dispone que los resultados de esos exámenes sean públicos y que la constatación de consumo de dichas sustancias constituya una causal de cese en el cargo, conforme a las normas aplicables.

El proyecto busca reforzar los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, con un estándar común para todas las autoridades comprendidas en la reforma.

La medida alcanza a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

En la ceremonia, el Presidente Kast afirmó que “la ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez más transparencia, y nosotros en eso tenemos que oír, sino también el cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos”.

“Esto es un fenómeno que ha ido infiltrándose. La droga, el crimen organizado ha ido infiltrando a distintas naciones (…) por lo tanto, el compromiso de las autoridades tiene que ser total con el combate a estos flagelos. Chile en esto puede ser un líder en legislación moderna”, destacó el Mandatario, quien aseguró que en esta materia “no puede haber dos miradas porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto y lo hemos visto en otras naciones”.

Cabe señalar que la reforma se presenta días después de que el entonces subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, dejara el Gobierno tras arrojar positivo en un test de drogas.