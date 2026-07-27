Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Julio de 2026


Sistema frontal: declaran alerta roja y ordenan evacuaciones en comunas del Maule y Biobío

Senapred decretó la medida para comunas de ambas regiones debido al aumento del caudal de diversos ríos. En Cabrero, los habitantes de Chillancito y Los Encinos debieron evacuar de forma preventiva por el desborde del río Laja.

Senapred decretó la medida para comunas de ambas regiones debido al aumento del caudal de diversos ríos. En Cabrero, los habitantes de Chillancito y Los Encinos debieron evacuar de forma preventiva por el desborde del río Laja.

Nacional

El avance del nuevo sistema frontal obligó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar alerta roja en diversas comunas de las regiones del Maule y Biobío, debido al incremento del caudal de varios ríos que alcanzaron umbrales críticos.

En la Región del Maule, la medida rige para las comunas de Linares, Longaví, Villa Alegre, Parral y Colbún, luego de que un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) advirtiera que los ríos Achibueno, Perquilauquén y Melado alcanzaron niveles de alerta roja, elevando el riesgo para sectores poblados cercanos.

En tanto, en la Región del Biobío, los ríos Laja, Biobío y San Carlos también superaron los umbrales críticos, lo que motivó la declaración de alerta roja en las comunas de Tucapel, Los Ángeles y Cabrero.

Precisamente en Cabrero, Senapred ordenó la evacuación preventiva de los sectores Chillancito y Los Encinos debido al desborde del río Laja. Para reforzar la medida, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando mensajes a los teléfonos móviles de los habitantes de las zonas afectadas.

Estas medidas se suman a la alerta roja que ya se encontraba vigente en las comunas de Pinto, Coihueco y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, por la crecida de los ríos Chillán y Ñublinto, situación que además motivó la suspensión de clases durante este lunes.

La emergencia se produce en medio del ingreso de un nuevo sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones comenzaron durante la mañana de este lunes y se intensificarán en horas de la tarde, para luego dar paso nuevamente a chubascos durante la noche.

En la Región Metropolitana, se esperan entre 10 y 15 milímetros de agua caída durante este lunes, mientras que para el martes se pronostican acumulados inferiores a los 10 milímetros. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores precordilleranos, cordilleranos y del surponiente de la capital.

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