Sistema frontal: declaran alerta roja y ordenan evacuaciones en comunas del Maule y Biobío

El avance del nuevo sistema frontal obligó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar alerta roja en diversas comunas de las regiones del Maule y Biobío, debido al incremento del caudal de varios ríos que alcanzaron umbrales críticos.

En la Región del Maule, la medida rige para las comunas de Linares, Longaví, Villa Alegre, Parral y Colbún, luego de que un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) advirtiera que los ríos Achibueno, Perquilauquén y Melado alcanzaron niveles de alerta roja, elevando el riesgo para sectores poblados cercanos.

En tanto, en la Región del Biobío, los ríos Laja, Biobío y San Carlos también superaron los umbrales críticos, lo que motivó la declaración de alerta roja en las comunas de Tucapel, Los Ángeles y Cabrero.

Nuestro Director Regional, Alejandro Sandoval, entrega detalles de las alertas vigentes que mantiene la Región del Biobío y comparte recomendaciones para el cuidado de la población pic.twitter.com/KX79TXKMmP — Senapred Biobío (@senapredbiobio) July 27, 2026

Precisamente en Cabrero, Senapred ordenó la evacuación preventiva de los sectores Chillancito y Los Encinos debido al desborde del río Laja. Para reforzar la medida, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando mensajes a los teléfonos móviles de los habitantes de las zonas afectadas.

Estas medidas se suman a la alerta roja que ya se encontraba vigente en las comunas de Pinto, Coihueco y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, por la crecida de los ríos Chillán y Ñublinto, situación que además motivó la suspensión de clases durante este lunes.

La emergencia se produce en medio del ingreso de un nuevo sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones comenzaron durante la mañana de este lunes y se intensificarán en horas de la tarde, para luego dar paso nuevamente a chubascos durante la noche.

En la Región Metropolitana, se esperan entre 10 y 15 milímetros de agua caída durante este lunes, mientras que para el martes se pronostican acumulados inferiores a los 10 milímetros. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores precordilleranos, cordilleranos y del surponiente de la capital.