Sistema frontal en Ñuble deja 107 personas afectadas y mantiene alerta por crecida de ríos

El paso del sistema frontal continúa generando estragos en la Región de Ñuble, donde las autoridades mantienen un monitoreo permanente por el aumento del caudal de diversos ríos. El delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda, entregó un balance actualizado de la emergencia, cifrando en 107 las personas afectadas por el evento meteorológico.

La autoridad señaló que, además, existen 74 viviendas en evaluación de daños y 41 personas permanecen albergadas en las comunas de Ñiquén y San Carlos, mientras continúan las labores de respuesta ante la emergencia.

“La situación sigue siendo monitoreada minuto a minuto”, afirmó Sepúlveda, quien explicó que la principal preocupación está puesta en la crecida de los cursos de agua. En ese sentido, detalló que el aumento del caudal del río Ñuble también ha impactado a los ríos Chillán, Diguillín, Perquilauquén y Niblinto, todos ellos bajo alerta roja.

Respecto de las zonas más complejas, el delegado indicó que las comunas de San Fabián de Alico, Ñiquén, San Carlos y Coihueco concentran la mayor afectación, por lo que el Gobierno regional mantiene coordinación permanente con los 21 alcaldes de la región para evaluar la evolución del sistema frontal y definir nuevas medidas en caso de ser necesarias.

Asimismo, anunció que durante este mediodía se desarrollará una mesa técnica para analizar el pronóstico del nuevo sistema frontal que ingresará a la región durante los próximos días y coordinar las acciones preventivas frente a las lluvias esperadas.

En paralelo, se mantiene la suspensión preventiva de clases en toda la Región de Ñuble, medida adoptada para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas mientras persisten las condiciones meteorológicas adversas.