Tensiones entre Brasil y Argentina: crisis diplomática desatada por Milei se definirá en las urnas

Las relaciones entre Argentina y Brasil atraviesan un nuevo episodio de tensiones diplomáticas que el gobierno brasileño califica como “una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales”.

El detonante fue la participación del presidente argentino, Javier Milei, en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y actual principal figura de la derecha brasileña de cara a las elecciones de octubre.

Milei no llegó a São Paulo para mantener una reunión oficial con el gobierno brasileño. Viajó para respaldar abiertamente al principal adversario electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y, desde territorio brasileño, convirtió ese apoyo en un ataque directo contra el mandatario, el poder judicial y el oficialismo.

Milei y una escena inédita para un presidente

El acto se realizó en el auditorio del estadio Pacaembú, donde Flávio Bolsonaro presentó formalmente su candidatura por el Partido Liberal. Milei apareció acompañado por su hermana Karina y por el canciller argentino, Pablo Quirno. Frente a los militantes bolsonaristas, ofreció un discurso de aproximadamente 25 minutos en el que calificó a Lula como “ladrón”, “presidiario”, “totalitario” y “el zurdo de mierda”. También llamó a los brasileños a votar por Flávio Bolsonaro para impedir que Brasil, según sus palabras, siga el mismo camino que habría llevado a Argentina a la pobreza.

“Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”, afirmó Milei.

Luego, sostuvo que Brasil debía dar un “golpe de timón” en las urnas y comparó el escenario electoral brasileño con la disputa política argentina. “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el “riesgo Kuka”, acá en Brasil hoy tienen el “riesgo Lula”. De esta forma, el presidente argentino presentó la elección brasileña no como una competencia entre programas nacionales, sino como una nueva batalla regional entre el socialismo y el proyecto libertario.

Además, Milei acusó al gobierno de Lula de intervenir en la política argentina. “Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”, señaló, en referencia al respaldo político que Lula entregó a Sergio Massa durante las elecciones argentinas de 2023. Incluso, llegó a asegurar que el gobierno brasileño habría financiado el 25% de una supuesta campaña internacional contra Argentina, vinculada a las críticas surgidas después del Mundial de fútbol.

Sin embargo, no presentó informes técnicos, registros financieros ni antecedentes verificables que respaldaran esa acusación.

El mandatario argentino también arremetió contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien llamó “basura calva”. De Moraes había rechazado una solicitud para que Milei visitara a Jair Bolsonaro, condenado por liderar un intento de ruptura institucional y sometido a prisión domiciliaria. “La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso”, declaró Milei. Para el presidente argentino, la decisión judicial demostraba el supuesto carácter “vengativo” de las instituciones brasileñas.

La respuesta de Brasil: la prudencia institucional de cuidar relaciones

Tras las declaraciones de Javier Milei, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, y llamó a consultas al representante brasileño en Buenos Aires. Itamaraty describió lo ocurrido como una “provocación sin precedentes” en más de dos siglos de relaciones bilaterales.

Asimismo, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, calificó los insultos como “manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”, y el presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, sostuvo que Milei no estuvo “a la altura del cargo que ocupa”.

El gobierno brasileño afirmó que nunca un presidente extranjero había acumulado, dentro de Brasil, semejante cantidad de agresiones contra el jefe de Estado, el poder judicial y las instituciones democráticas. “Es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación”, señaló la respuesta oficial. Sin embargo, Lula evitó responder personalmente a cada insulto.

Pensar, por ahora, en una represalia arancelaria contra Argentina parece poco probable. Ambos países forman parte del Mercosur y mantienen cadenas productivas estrechamente conectadas, especialmente en automóviles, autopartes, maquinaria, alimentos, energía y productos químicos. Un castigo comercial contra Buenos Aires también perjudicaría a fabricantes, exportadores y trabajadores brasileños.

Además, Lula ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar los aranceles como un instrumento de presión electoral. Si Brasil hiciera lo mismo contra Argentina, debilitaría su propia denuncia y permitiría que la derecha presentara al gobierno brasileño como autor de una represalia ideológica.

Pero lo anterior no significa que la crisis no tenga consecuencias. Brasil puede reducir los contactos políticos, congelar reuniones bilaterales, endurecer controles administrativos o dificultar iniciativas argentinas dentro del Mercosur.

El contexto electoral

El terreno principal de la respuesta de Brasil no es el económico, es el político y electoral. La herramienta más efectiva que posee Lula no consiste en sancionar productos argentinos, sino en transformar a Milei en una pieza de su campaña y presentar a Flávio Bolsonaro como el candidato de una coalición extranjera integrada por Trump, el gobierno argentino y distintas fuerzas de la nueva derecha internacional.

Flávio Bolsonaro buscaba precisamente la fotografía con Milei. Durante el acto, aseguró que el mandatario argentino “tomó un país destrozado por el socialismo y puso la casa en orden”. Su campaña celebró la visita como una demostración de unidad regional frente al progresismo. Para Flávio, la presencia de Milei cumplió la función de reafirmarlo como heredero político de Jair Bolsonaro, movilizar al núcleo duro de la derecha y mostrar que cuenta con el respaldo del referente libertario más visible de América Latina.

Pero ese apoyo también puede convertirse en una carga. Flávio Bolsonaro necesita conservar al electorado de su padre, pero también debe crecer hacia el centro para derrotar a Lula en una segunda vuelta. Milei lo empuja en la dirección contraria. Su discurso radicaliza la campaña, devuelve a Jair Bolsonaro y a su condena al centro de la discusión y transforma la elección en un enfrentamiento entre Lula y una red ideológica internacional. La alianza puede entusiasmar a quienes ya apoyan al bolsonarismo, pero no necesariamente ayuda a conquistar a los sectores moderados.

Las encuestas muestran por qué ese problema es decisivo. Lula aparece en la primera vuelta con una intención de voto cercana al 40% o 42%, mientras Flávio Bolsonaro se sitúa alrededor del 32% o 33%. En una segunda vuelta, la diferencia se reduce al empate técnico. Con altos niveles de rechazo para ambos candidatos, la elección no dependerá solamente de movilizar a los convencidos. Dependerá de quién consiga atraer a quienes votarán para impedir la victoria del adversario.

En ese escenario, Lula puede desplazar la discusión desde la tradicional disputa entre izquierda y derecha hacia una división más amplia: soberanía nacional contra interferencia extranjera. Puede hablarle incluso a brasileños críticos de su gobierno y plantear que el problema no consiste en defender al Partido de los Trabajadores, sino en impedir que presidentes extranjeros intervengan en las elecciones brasileñas. La presión arancelaria de Trump y los ataques de Milei alimentan una misma narrativa, existiría una operación internacional destinada a debilitar las instituciones brasileñas y facilitar el regreso del bolsonarismo.

La contradicción está en que esta nueva derecha se presenta como defensora de la soberanía, pero depende de alianzas externas que pueden imponer costos al país que pretende gobernar. Trump ejerce presión material mediante aranceles, restricciones e investigaciones. Milei aporta legitimidad regional, agitación política y un lenguaje latinoamericano para esa ofensiva. Flávio Bolsonaro aparece como el punto de encuentro entre ambos. Pero cuanto más visible resulte esa coordinación, más fácil será para Lula presentar al bolsonarismo como una fuerza subordinada a intereses extranjeros.