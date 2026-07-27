El Ministerio de Educación informó que todas las comunas de la Región de Ñuble se sumaron a la suspensión de clases para este lunes 27 de julio, debido a las dificultades generadas producto del sistema frontal que afecta al país durante los últimos días.

Las clases también se mantendrán suspendidas este lunes en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, por los mismos motivos.

En el caso de la Región de Atacama, la misma medida se extenderá durante tres días —entre hoy lunes 27 y el miércoles 29 de julio— en las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco, todas pertenecientes a la provincia de Huasco.

En todas estas zonas, la suspensión de clases se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media.