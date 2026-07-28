Agosto será especialmente lluvioso: DMC prevé precipitaciones sobre lo normal hasta la primavera

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó este martes 28 de julio un balance del sistema frontal que afectó al país entre el 14 y el 21 del mismo mes y actualizó su Pronóstico Estacional, el que mantiene una señal categórica de precipitaciones sobre lo normal para una extensa zona del territorio durante los próximos meses. El organismo explicó que este escenario está asociado a la persistencia del fenómeno de El Niño, además de otros patrones de variabilidad climática como la Oscilación Antártica (SAM) y la Oscilación Madden-Julian (MJO).

El director (s) de la DMC, Gastón Torres Aravena, destacó que el reciente evento se ubicó entre los episodios de lluvia más significativos registrados en las últimas décadas. “Hemos analizado con el equipo del AMC y se confirma que este es un evento que se ubica entre los episodios de precipitaciones más significativos registrados durante el mes de julio en las últimas décadas”, afirmó.

La autoridad detalló que durante ocho días se registraron acumulados excepcionales en distintas zonas del país, como 243,7 milímetros en Rodelillo; 206,1 milímetros en Valparaíso y 172,2 milímetros en Curicó, además de récords históricos en el Norte Chico. En el caso de La Serena, explicó que en poco más de una semana cayó más de 10 veces la lluvia que normalmente se registra durante todo julio, pasando de un déficit cercano al 97% a un superávit del 200%.

Torres añadió que el evento fue monitoreado permanentemente por la institución mediante estaciones meteorológicas, imágenes satelitales y modelos numéricos, lo que permitió emitir oportunamente avisos, alertas y alarmas para apoyar la toma de decisiones de las autoridades.

Asimismo, recalcó que Chile se mantiene bajo la influencia de un episodio fuerte de El Niño, condición que favorece la ocurrencia de eventos extremos. “Las proyecciones nos indican que el mes de agosto podría registrar precipitaciones sobre los valores normales”, advirtió.

Pronóstico para los próximos meses

La meteoróloga de la DMC, Catalina Medina, explicó que los pronósticos internacionales indican que El Niño continuará presente durante los próximos meses y que incluso podría extenderse hasta el otoño de 2027.

“Debiésemos esperar que se mantenga la condición de El Niño aproximadamente hasta el otoño de 2027. Todo esto en base a una probabilidad y una tendencia”, señaló. Respecto del pronóstico estacional para el trimestre agosto-septiembre-octubre, Medina indicó que la señal de precipitaciones sobre lo normal continúa siendo consistente desde la Región de Atacama hasta parte de la Región de Los Ríos.

“Siguen manteniéndose probabilidades de precipitaciones por sobre el promedio desde la Región de Atacama hasta parte de la Región de Los Ríos”, sostuvo. La especialista precisó que esta proyección corresponde a tendencias climáticas y no permite anticipar eventos meteorológicos específicos, como sistemas frontales o temporales, los que solo pueden ser pronosticados con algunos días de anticipación.

En cuanto a las temperaturas, la meteoróloga indicó que se proyectan máximas y mínimas sobre el promedio en gran parte de la zona norte y centro del país, mientras que desde el Biobío hacia el sur las temperaturas mínimas podrían mantenerse dentro de lo normal o incluso por debajo del promedio.

Durante la ronda de preguntas, la DMC también informó que el tornado registrado en Chillán Viejo fue clasificado preliminarmente como un fenómeno de categoría F1 y anticipó la llegada de un nuevo sistema frontal durante esta semana, el que alcanzaría la zona central hacia el viernes y podría extenderse hasta la Región de Coquimbo durante el fin de semana, aunque con un río atmosférico de menor intensidad que el registrado en el evento anterior.