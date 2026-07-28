Basada en cuentos de Mariana Enriquez: la nueva miniserie de Pablo Larraín competirá en el Festival de San Sebastián

La nueva miniserie del cineasta chileno Pablo Larraín, “Mis muertos tristes”, fue seleccionada para competir en la Sección Oficial del 74° Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La producción, basada en cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez, tendrá su estreno mundial en el certamen español, donde será exhibida en formato de largometraje, antes de llegar a Netflix el próximo 24 de septiembre.
La ficción, compuesta por cuatro episodios y producida por Fábula, está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez. El elenco también incluye a Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez.
“Encantado de que ‘Mis muertos tristes’ forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, señaló Larraín tras conocerse la selección oficial.
La serie adapta el cuento homónimo de Enriquez e incorpora personajes y pasajes de otras de sus obras, como “Julie”, “Un lugar soleado para gente sombría” y “Cuando hablábamos con los muertos”. El guión fue desarrollado por la propia autora junto a Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el propio Larraín.
La historia sigue a Ema, una médica recién jubilada con la capacidad de ver a los muertos, quien intenta enfrentar el duelo por la muerte de su madre. Sin embargo, la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en un barrio marcado por la violencia desencadenan un fenómeno sobrenatural que altera el equilibrio entre vivos y muertos, haciendo que los fantasmas comiencen a manifestarse en toda la comunidad.
La producción cuenta con dirección de fotografía de Sergio Armstrong y producción de Pablo y Juan de Dios Larraín junto a Ángela Poblete. Con este nuevo proyecto, Fabula suma otra producción internacional a un catálogo que incluye títulos como “Una mujer fantástica”, “El Club”, “No”, “Jackie”, “Spencer”, “María” y “La memoria infinita”.