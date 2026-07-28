Basada en cuentos de Mariana Enriquez: la nueva miniserie de Pablo Larraín competirá en el Festival de San Sebastián

La nueva miniserie del cineasta chileno Pablo Larraín, “Mis muertos tristes”, fue seleccionada para competir en la Sección Oficial del 74° Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La producción, basada en cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez, tendrá su estreno mundial en el certamen español, donde será exhibida en formato de largometraje, antes de llegar a Netflix el próximo 24 de septiembre.

La ficción, compuesta por cuatro episodios y producida por Fábula, está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez. El elenco también incluye a Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez.

“Encantado de que ‘Mis muertos tristes’ forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, señaló Larraín tras conocerse la selección oficial.