CEAE organiza jornada para explorar vínculos comerciales, culturales y de cooperación entre Chile y el Sudeste Asiático

Con motivo de la conmemoración del 59.º aniversario de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Centro de Estudios del Asia del Este (CEAE Chile), a través de su Área Sudeste Asiático, realizará el encuentro “Chile y Sudeste Asiático: comercio, cultura y cooperación hacia una región estratégica”, instancia que busca promover el diálogo y la reflexión sobre la creciente importancia de esta región para Chile.

Durante las últimas décadas, Chile ha fortalecido significativamente sus vínculos con países como China, Japón y Corea del Sur. Sin embargo, el Sudeste Asiático continúa siendo una región con un enorme potencial aún insuficientemente conocido en nuestro país. Integrado por 10 economías que conforman ASEAN, este espacio se ha consolidado como uno de los polos de mayor dinamismo económico, político y cultural del mundo, convirtiéndose en un socio estratégico para Chile en el contexto del Indo-Pacífico.

En este escenario, el encuentro propone abrir un espacio de análisis sobre las oportunidades de cooperación entre Chile y los países del Sudeste Asiático en áreas como el comercio, la cultura, la educación, el turismo, la diplomacia y la academia, promoviendo una visión más amplia e integral de las relaciones entre ambas regiones.

Asimismo, esta actividad representa el primer evento público organizado por CEAE Chile, marcando el inicio de una nueva etapa institucional orientada a fortalecer la investigación, la difusión y la vinculación en torno al Asia del Este y el Sudeste Asiático. El encuentro busca convocar a representantes del mundo diplomático, académico, público y privado, organizaciones, estudiantes y personas interesadas en profundizar el conocimiento sobre esta región y fomentar nuevas redes de cooperación.

La jornada contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas desde distintas disciplinas:

Paulo Delgado Rodríguez , co-director de CEAE Chile, historiador, profesor de Historia, magíster en Gestión Cultural y diplomado en Estudios Asiáticos por la Universidad de Chile.

, co-director de CEAE Chile, historiador, profesor de Historia, magíster en Gestión Cultural y diplomado en Estudios Asiáticos por la Universidad de Chile. Andrea Ōkawa Ladino , co-directora de CEAE Chile, traductora inglés-español, magíster en Edición y directora editorial.

, co-directora de CEAE Chile, traductora inglés-español, magíster en Edición y directora editorial. Manuel Gutiérrez Olivares , subdirector del Área Sudeste Asiático de CEAE Chile, antropólogo social de la Universidad Austral de Chile, estudiante del Diplomado en Estudios Chinos de la Universidad de Chile y especialista en idiomas.

, subdirector del Área Sudeste Asiático de CEAE Chile, antropólogo social de la Universidad Austral de Chile, estudiante del Diplomado en Estudios Chinos de la Universidad de Chile y especialista en idiomas. Dr. Rafael Martínez, PhD en Antropología Social por la Universidad Nacional de Singapur (NUS), con más de 20 años de trayectoria académica dedicada al estudio del Sudeste Asiático y la antropología urbana.

PhD en Antropología Social por la Universidad Nacional de Singapur (NUS), con más de 20 años de trayectoria académica dedicada al estudio del Sudeste Asiático y la antropología urbana. Simón Villalobos Castañeda, especialista en Tailandia, magíster en Políticas Públicas y Sostenibilidad por la Universidad de Barcelona y especialista en Cooperación Internacional por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Además de las exposiciones presenciales, el encuentro incluirá una participación especial en línea desde Tailandia, permitiendo incorporar una perspectiva internacional sobre una de las regiones con mayor proyección económica, política y cultural del siglo XXI.

Información del evento