Chile define su nómina para el Mundial Femenino U17 de Voleibol Chile 2026

La cuenta regresiva para el Mundial Femenino U17 de Voleibol Chile 2026 ya comenzó. La Federación de Voleibol de Chile oficializó la nómina de las 14 jugadoras que defenderán la camiseta nacional en un torneo que marcará un hito para este deporte, al tratarse de la primera edición en la historia de la categoría organizada por la FIVB y con Chile como país anfitrión.

El equipo dirigido por Raúl Pereyra afrontará el desafío mundialista con un plantel que destaca por su fuerte representación regional. De las 14 convocadas, nueve provienen de ciudades fuera de la Región Metropolitana, reflejando el crecimiento y desarrollo del voleibol femenino en distintas zonas del país.

Las 14 convocadas de Chile

Armadoras

Lucía Marín (Punta Arenas)

Camila Corales (Concepción)

Emilia Maureira (Santiago)

Puntas

Paula Salas (Santiago)

Pilar Meneses (Quillota)

Raffaela Chiari (Santiago)

Opuestas

Catalina Oyarzún (Punta Arenas)

Laura Bozzolo (Concón)

Centrales

Dominga Sotomayor (Santiago)

Nur Martín Abugoch (Santiago)

Paulina Neira (Los Ángeles)

Arelis Mena (Valparaíso)

Líberos

Valentina Maulen (Pichilemu)

Melisa Chávez (Linares)

La presencia de jugadoras de Punta Arenas, Concepción, Quillota, Concón, Los Ángeles, Valparaíso, Pichilemu y Linares evidencia el trabajo de captación y desarrollo impulsado por la federación a lo largo del territorio nacional.

Antes del debut en el campeonato, la selección chilena disputará cuadrangulares internacionales de preparación frente a Argentina, Brasil y Japón, instancia que servirá para ajustar los últimos detalles tácticos y competitivos de cara al torneo.

Chile integrará el Grupo A, donde enfrentará a Estados Unidos, Turquía, República Checa, Tailandia y Egipto, en una zona exigente que reunirá a varias de las potencias emergentes del voleibol juvenil femenino.

El Campeonato Mundial Femenino U17 se desarrollará entre el 6 y el 16 de agosto en las ciudades de Santiago, Los Andes y San Felipe, y reunirá a las 24 mejores selecciones del planeta en la primera edición oficial de esta competencia organizada por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Con un plantel joven, talento proveniente de distintas regiones del país y la ilusión de competir ante su público, Chile buscará escribir una página histórica para el voleibol nacional en un torneo que marcará un antes y un después para la disciplina.

Las entradas para el campeonato ya se encuentran disponibles a través del sistema TicketPro.