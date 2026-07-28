Denisse Catalán, presidenta del PDG: "Si llegar a acuerdos es pedegizar la política, vamos por el camino correcto"

La tramitación de la megarreforma del Gobierno tuvo entre sus principales protagonistas al Partido de la Gente: colectividad clave para que el proyecto se aprobara en la Cámara de Diputadas y Diputados. Requerida sobre la influencia del partido, la presidenta del PDG, Denisse Catalán, destacó que más allá de que no tienen una representación en el Senado, sí lograron que algunos de sus puntos de vista fueran retomados allí. “Hay cosas que se tomaron y que se implementaron ya sea por otras bancadas o por el mismo Ejecutivo”, sostuvo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la timonel también relevó la capacidad del PDG para conversar con distintos sectores políticos: “Hay que volver a las políticas de consenso, a la discusión parlamentaria que creo que le hace mucha falta a Chile. Si eso es pedigeriza la política, poder llegar a acuerdos, poder llegar al sentido común, yo creo que vamos por el camino correcto”.

Además, Catalán se refirió al avance del proyecto que elimina el IVA de pañales y medicamentos, una iniciativa que el PDG puso como condición para aprobar la idea de legislar la megarreforma. La presidenta de partido aseguró que no están conforme con los plazos de tramitación y que desearían que fuera más rápido.

“Sin embargo, también sabemos que se tiene que dar una discusión legislativa y como Partido de la Gente también vamos a impulsar, por medio de la bancada, algunas indicaciones al proyecto para tratar de volver a la idea matriz de lo que se conversó en un inicio. Creemos que esto tiene que ser un beneficio que vaya mucho más allá”, indicó.

Proyecto “Escucha su corazón”: Si el Gobierno avanza en este proyecto “estaría cometiendo un error”

La presidenta del PDG también abordó el proyecto “Escucha su corazón”, iniciativa propuesta por diputados del Partido Nacional Libertario y Republicano, en la que se obliga a mujeres a escuchar el latido del corazón de sus fetos, antes de poder acceder al aborto en tres causales.

Sobre aquello, Catalán remarcó que: “La agenda necesaria, más allá de la valórica, es la agenda que está centrada en las necesidades de la ciudadanía y yo creo que este proyecto en particular carece de sentido común, porque trata el tema del aborto en Chile como si existiera el aborto libre”.

La timonel recordó que “en Chile existe el aborto en tres causales, que son por tres situaciones sumamente terribles, en las que yo considero que debiese existir una libertad”. “Debe ser decisión de la persona si es que quiere escuchar los latidos del corazón o no”, dijo.

Asimismo, Catalán apuntó a que se corre el riesgo de “revictimizar a la víctima”. “Yo creo que el Gobierno, si avanza en este sentido y en este proyecto, estaría cometiendo un error terrible”, estimó.

Controversia con el Servel

Un reciente reportaje del medio de investigación Ciper develó las acusaciones en contra del expresidente de la tienda, Luis Moreno, quien habría falsificado la firma del exvicepresidente Jorge Passadore, y de la otrora diputada del partido, Yovana Ahumada; para abrir y gestionar cuentas del PDG en el Banco Estado.

Consultada al respecto, Dennisse Catalán señaló que le sorprende que Passadore —quien realizó la denuncia sobre el caso— “lo indique ahora después de tantos años”. “Independiente de eso, nosotros siempre hemos estado muy disponibles tanto para el Ministerio Público como para el Servel, de poder entregar todos los antecedentes necesarios para que se pueda clarificar todo”, subrayó.

En esa misma línea, Catalán afirmó que están colaborando con el Servel para aclarar una serie de gastos no acreditados en los balances del partido, que desde el 2023 no han sido aprobados. Esto último, para evitar una posible denuncia ante Fiscalía.